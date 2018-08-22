86'lık 'Antalya Güzeli'nin Müslüm Gürses hayali, benzeriyle gerçek oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oturan ve 1951 yılında \'Antalya Güzeli\' seçilen Perihan Arseven\'in (86) Müslüm Gürses ile tanışıp birlikte şarkı söyleme hayali gerçek oldu. Gürses\'e benzerliğiyle dikkat çeken taksi şoförü Baki Çiçek, huzurevinde ziyaret ettiği Arseven ile birlikte şarkı söyledi.

Antalya\'da 4 çocuk annesi Perihan Arseven, eşi Mehmet Arseven\'in yaşamını yitirmesinin ardından, zaman içinde 4 çocuğunu da evlendirdi. Arseven, yalnız kalınca eşinden kalan emekli maaşıyla Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi\'ne yerleşti. Güzel sesi ve sevecen tavrıyla dikkat çeken Arseven, yaşam hikayesiyle de kısa sürede huzurevinin ilgi odağı oldu. Huzurevi yetkililerinin yaptığı araştırmada, Arseven\'in 1951 yılında Antalya\'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında \'Antalya güzeli\' seçildiğini öğrendi.

Huzurevine sık sık gelerek buradaki yaşlılarla sohbet eden Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, Perihan Arseven ile tanıştı. Arseven ile yaptığı sohbette en büyük hayalinin Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söylemek olduğunu öğrenen Yücetaş, bu hayalin gerçekleşmesi için söz verdi. Müslüm Gürses\'e benzerliğiyle dikkati çeken taksi şoförü Baki Çiçek ile iletişime geçen Yücetaş, Arseven\'in hayalinden söz etti.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Arseven\'in bu hayalinin gerçekleşmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirten Baki Çiçek, huzurevine sürpriz bir ziyaret yaptı. Karşılarında Müslüm Gürses\'in benzerini gören huzurevi sakinleri \'Müslüm Bey gelmiş\' diyerek sevindi, Baki Çiçek\'in elini sıkarak sohbet etti. Perihan Arseven\'in mutluluğu ise dikkat çekti. Baki Çiçek, \'Eller kadir kıymet bilmiyor annem\' şarkısını birlikte söylediği Perihan Arseven hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Müslüm Gürses\'i çok sevdiğini belirten Perihan Arseven, “Kıskananlar çatlasın demeyelim. Kıskananlar utansın. Müslüm Gürses\'i buldum, hayalim gerçek oldu\" dedi.

Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir hayali gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti. Yücetaş, Baki Çiçek\'e bu hayalden bahsettiğini ve Perihan Arseven\'in mutlu olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Müslüm Gürses\'in benzeri Baki Çiçek ise annelere ve yaşlı insanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, hayalin gerçekleşmesinde görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI