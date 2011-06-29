-86 YAŞINDA NÜFUS CÜZDANINA KAVUŞTU KAYSERİ (A.A) - 29.06.2011 - Ağrı'da doğan ve 30 yıldır Kayseri'de yaşayan 8 çocuk annesi 86 yaşındaki Hazal Gürbüz, nüfus cüzdanına kavuşarak resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ağrı'nın Hamur ilçesinde dünyaya gelen Hazal nine, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Mahmut Gürbüz'den 8 çocuk sahibi oldu. Doğan çocuklar, Mahmut Gürbüz'ün daha sonra resmi evlilik yaptığı Kibar Gürbüz adına kaydedildi. Yaklaşık 30 yıldır Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadın, eşi bir süre önce vefat edince oğullarından Obet Gürbüz'ün yanında kalmaya başladı. Oğullarının, 6 ay önce Melikgazi Nüfus Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine başlatılan çalışma tamamlanarak, yaşlı kadına Hazal Gürbüz ismiyle nüfus cüzdanı çıkartıldı. Yaşlı ve hasta olduğu için evinden çıkmakta zorlanan Hazal Gürbüz'e, 86 yıl sonra kendisini resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapan kimliğini, Melikgazi Nüfus Müdürü Mehmet Bozkurt, evinde teslim etti. Bozkurt, bu tür işlemlerin uzun sürdüğünü belirterek, ''Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra Hazal nineye nüfus cüzdanı çıkmasında hiçbir engel olmadığını tespit ettik. 6 ayda kimliğini hazırladık. Hazal Gürbüz'ün durumunda olan vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerine başvurarak, kimliklerine kavuşabilirler'' dedi. Hazal Nine de 86 yaşında nüfus cüzdanı sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ''Tansiyon hastasıyım. Kimliğim olmadığı için devletin imkanlarından yararlanamıyordum. Tedavi ve ilaç masraflarımı karşılayamıyordum. Artık imkanlardan yararlanabileceğim. 65 yaş aylığı alabileceğim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun'' diye konuştu.