86 yaşında Koronavirüs’ü yenen Resmiye Işık  beyin kanaması geçirdi

Umreden oğlu ve gelininin gelmesinin ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) olan ve hastalığı yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık beyin kanaması geçirdi. Işık yoğun bakıma kaldırıldı.

Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine gittikten bir süre sonra Rsmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.