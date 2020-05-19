86 işçinin Koronavirüs'e yakalandığı Gedik Piliç'te üretim sürüyor; işçiler günde 12 saat çalışıyor

Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan Gedik Piliç fabrikasında 86 işçinin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen üretim hâlâ devam ederken işçiler, durumu “Tavuklar telef olmasın diye üretim baskısı çok” sözleriyle anlattı.

Türkiye’deki en büyük tavuk üretim fabrikalarından biri olan Gedik Piliç’te 2 bin işçi çalışıyor. İlk vakanın 20 Nisan’da duyulduğu bilgisini veren bir kesimhane işçisi, tedirgin olduklarını ve bazı işçilerin iş bıraktığını söyledi. Kimilerinin de rapor aldığı bilgisini veren işçi, bunun üzerine fabrikada işçilere ek olarak 1000 lira dağıtılma sözü verildiğini dile getirdi. İşçi gelinen yerde vakaların tamamına yakınının paketleme işlemi sırasında çok yakın çalışan işçiler arasında görüldüğünü söyledi.

"Günde 12 saat çalışıyoruz"

Evrensel’in haberine göre, bir başka işçi ise Gedik Piliç’in çok hızlı büyüdüğünü ve Türkiye’deki pazarın önemli bir kısmını elinde tuttuğunu söyledi. Son yıllarda Eşme’de kurulu fabrikada göçle gelen Suriyeli işçilerin ve Urfalı işçilerin çalıştığını anlatan işçi, “Kesimhanede çalışan işçilerin çoğu göçle gelen veya Manisa’nın Kula ve Alaşehir ilçelerinden gelen işçilerdi. En çok da bu işçiler arasında yayıldı. Günde 12 saat çalışıyoruz ve fazla mesai ücretlerimiz de ödenmiyor. İş gereği, bazı işleri yaparken veya sigara içerken de ‘sosyal mesafe’ dedikleri şey kalmıyor. Maske olsun, ateş ölçme olsun, yemekhanedeki önlemler olsun korona vakası dedikodusu çıkana kadar Gedik Piliç’te yoktu. Günde 250 bin tavuk kesip işliyoruz. İş baskısı çok, tavuklar telef olacak baskısı çok var” dedi.

"Yeterli önlemlerin alındığı ileri sürülerek işçiler ölüme itiliyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan DİSK/Gıda-İş Genel Merkez Yöneticisi Mahzar Uzbek, “Gedik Piliç’te 86 pozitif vakanın çıkması bir kez daha gösterdi ki; salgınla mücadele patronların insafına bırakılamaz. Yeterli önlemlerin alındığı ileri sürülerek işçiler kâr hırsı uğruna ölüme itiliyor” dedi. Uşak’ta iki işçinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatan Uzbek, şöyle devam etti: “Tüm bu yaşananlara rağmen SGK çıkardığı genelgeyle Covid-19’u iş kazasından saymadığını duyurdu. İşçiler bilmelidir ki iş kazaları tanımı İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bir genelge ile değiştirilemez. Bu bağlamda yapılması gereken işletmenin 15 gün süreyle kapatılıp, işçilere ücretli izin verilmesi, işçilere ve ailelerine test yapılmasıdır. Tüm bu şartların sağlanması da ancak işçilerin örgütlü mücadelesi ile mümkündür.”

"Uşak köylerinden gelen işçiler, aynı üretim hattını kullanıyor"

Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan ise daha önce de tekstil iş kolunda pozitif vaka çıktığını hatırlatarak, “Genel bir karantina olmaması ve organize sanayi bölgelerinin kapatılmaması sonucunda iş yerlerinde salgın tehdidinin yaygınlaştığını görüyoruz. Bazı işverenler çeşitli önlemler alsa da tedbirler genele yayılmadığı sürece endişeler artıyor” diye konuştu. Üretimin vakalar çıktıktan sonra düşürülmesinin anlamsız olduğunu kaydeden Taylan, şunları söyledi: “Önlem almak sadece maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmekten ibaret değil. Eşme’deki beyaz et fabrikasına Manisa’nın ilçelerinden Uşak köylerinden gelen işçiler var. İşçiler aynı üretim hattını kullanıyor. Aynı yemekhaneyi, aynı ulaşımı kullanıyor.”

"Gerçek sayı açıklanandan fazla"

Uşak’ta yerel gazeteci olarak çalışan Ramazan Çavuşoğlu, “Gedik Piliç’te ben geliyorum diye bağıran bir olay vardı. Bir aydır vakalar bilinmesine rağmen siyasilerle arası iyi olan Gedik Piliç’te önlemler alınmadı” dedi. Uşak’ta Koronavirüs vakalarının resmi makamların söylediğinin aksine çok fazla olduğunu dile getiren Çavuşoğlu salgının özellikle organize sanayi, iş yerleri, fabrika ve berberlerden halka yayıldığını söyledi. Uşak’ta bilinen 2 işçinin çalışırken virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatan Çavuşoğlu, Kaynak İplik fabrikasının bu ölümler sonrası üretime ara verdiğini aktardı. Çavuşoğlu, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 14 Mayıs’ta il genelinde maske kullanma zorunluluğu getirilmesinin de düşündürücü olduğunu söyledi.

Uşak Tabip Odası Başkanı Adnan Memiş de Uşak’ta vakaların, ülke ortalamasının üzerinde olduğunun söylenebileceğini aktardı.