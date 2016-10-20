85'lik atletten dünya rekoru geldi!

Kanada'nın Toronto şehrinde yapılan Waterfront Maratonu'na katılan 85 yaşındaki Kanadalı atlet Ed Whitlock, 3 saat 56 dakika 38 saniye ile 85-90 yaş kategorisinde dünya rekorunu kırdı.



Whitlock, 4 saat 34 dakika 55 saniye olan eski en iyi dereceyi yaklaşık 38 dakika geliştirdi. İhtiyar delikanlı son birinciliğiyle kariyerindeki toplam birincilik sayısını 36'ya yükseltti.

"Ağrılarım vardı"

Ed Whitlock, yarışın ardından yaptığı açıklamada, “Dizimde kronik ağrılarım var. Yarışta da bu zaman zaman beni pes etme noktasına getirdi. 25. kilometrede ‘Bitiremeyeceğim' dedim.



Bitiş çizgisine gelince rahatladım. Daha yarışabilirim” şeklinde konuştu. ‘İhtiyar delikanlı' lakabıyla anılan maraton koşucusu son birinciliğini kazandığı yarışta 30 yıllık forma ve 15 yıllık ayakkabıyla koştu.