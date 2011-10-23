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Yaşam

85 yaşındaki kadına tecavüz ettiler

Başkent Amstedam'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hollandalı yaşlı kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edildikten sonra tecavüze uğradı.

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Başkent Amstedam'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hollandalı yaşlı kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edildikten sonra tecavüze uğradı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.


Geçtiğimiz hafta Cuma gecesi başkent Amserdam'da 85 yaşındaki yaşlı kadının darp edildikten sonra tecavüze uğraması Hollanda'yı şok etti. Berlagehof sokağındaki evinde tek başına yaşayan Hollandalı yaşlı kadın, tedavisi için hastaneye kaldırılırken Amsterdam polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.


Toplumun bu tür olaylara daha duyarlı olması için yaşlı kadının resmini kamuoyuyla paylaşan Amsterdam polisi, faillerin yakalanabilmesi için halktan yardım talep etti. Suçlu veya suçluların yakalanabilmesi için bilgi verecek olan kişiyi 7 bin 500 Euro para ile ödüllendireceklerini açıklayan başkent polisi, “85 yaşındaki yaşlı bir kadını darp eden, ona tecavüz eden her kimse halkın arasında dolaşmamalıdır" diyerek olayla ilgi soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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