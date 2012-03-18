85 yaşında organlarıyla iki kişiye umut oldu



T24 - Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne beyin kanaması tanısıyla 14 Mart'ta yatırılan ve beyin ölümü gerçekleşmesiyle ailesi tarafından organları bağışlanan Ali Işık (85), iki kişiye hayat verecek.

Hilmi Duyar'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Bursa Acıbadem Hastanesi’nden gelen, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu başkanlığı’nda 3 kişiden oluşan ekip, Işık’ın karaciğeri ve böbreklerini alıp Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Bursa Acıbadem Hastanesi’nde yatan hastalara nakledecek. Balıkesir’in Savaştepe İlçesi’ne bağlı Mecidiye Köyü’nde çiftçilik yapan ve doğaseverliği ile tanınan 85 yaşındaki Ali Işık, geçtiğimiz çarşamba günü şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Doktorlar, Işık’a beyin kanaması tanısı koyup yoğun bakıma aldı. Tüm uğraşlara rağmen Işık’ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Oğulları Danıştay Tetkik Hakimi Şaban Işık, Abdullah ışık, kızları Ergül Gündüz, Ümmügülsüm Şahin, babalarının organlarını bağışlamayı kararlaştırdı. Aldıkları kararı anneleri Nazmiye Işık’a bildirdi. Nazmiye Işık’ın da çocuklarının aldığı kararı onaylaması üzerine harekete geçildi.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörleri Dr. Bekir Akdemir ve Sağlık Memuru Fuat Çöken, yapılan organ bağışını ülke geneline duyurdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Acıbadem Hastanesi’nde böbrek ve karaciğer bekleyen iki hastaya organların uyumlu olduğu tespit edildi. Bursa’dan Prof. Dr. Remzi Emiroğlu başkanlığın’da 3 kişiden oluşan ekip, saat 20.30 sıralarında, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne geldi. Işık Ailesi’ne bağış için teşekkür eden ekip, operasyona girdi. Dr. Bekir Akdemir, Işık’ın böbrekleri ile karaciğerinin alınacağını, bir böbreğinin Bursa Tıp Fakültesi Hastanesinde, bir böbreği ile karaciğerininde Bursa Acıbadem Hastanesi’nde bekleyen bir diğer hastaya nakledileceğini söyledi.



'Hiç bir şey israf olmasın istemedi'



85 yaşında hayata gözlerini yuman Ali Işık’ın oğlu Şaban Işık, "Babam yaşamı boyunca hiçbir şeyin israf olmasını istemezdi. Dilerim ki organlarıda birilerine hayat verir, onların vücutlarında can bulur. İnşallah onlara faydası olur, onlar sevinirler. Hiç düşünmediğimiz anda babam hayata gözlerini kapadı. Belki organ bağışını bilmiyordu. Kardeşlerimle birlikte düşündük. Kararımızı annemize söyledik. Memnun oldu, hiç tereddüt etmeden onayladı. Çok iyi olacağını söyledi. Hiçbir şeyin israf olmamasını isteyen babam bilseydi, organ naklini o da isterdi" diye konuştu.