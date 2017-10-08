85 yaşında, motosikletle bitki satarak ailesini geçindiriyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde yaşayan memur emeklisi 85 yaşındaki Ömer Erat, 25 yıldan bu yana motosikleti ile köy ve mezralarda şifalı bitkiler satarak ailesini geçindiriyor. Motosiklete tutkunluğu görenleri şaşırtan Erat, \"Bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum\" dedi.

Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi\'nde oturan ve infaz koruma memurluğundan 25 yıl önce emekliye ayrılan 9 çocuk babası, 85 yaşındaki Ömer Erat\'ın motosiklet merakı görenleri şaşırtıyor. Emekli maaşının yetmemesi üzerine 25 yıldan bu yana motosikleti ile köy ve mezralara giderek şifalı bitkiler satan Erat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Memurluk yaptığı dönemde bile işe motosiklet ile gidip- geldiğini anlatan Ömer Erat, \"Emekli maaşı ile 9 çocuğuma bakamayacağımı anlayınca çok sevdiğim motosiklet ile iş yapmaya karar verdim ve şifalı bitkileri köylere götürüp satıyorum\" dedi. Motosiklere alıştığı için başka motorlu araca binmedeğini anlatan Erat, şöyle konuştu:

\"Ben Motosiklete alışmışım. Bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum. Hayatta olduğum sürece bu motosikleti kullanmaya devam edeceğim.\"



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