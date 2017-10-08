T24 LogoT24 Logo
Gündem

85 yaşında, motosikletle bitki satarak ailesini geçindiriyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'nde yaşayan memur emeklisi 85 yaşındaki Ömer Erat, 25 yıldan bu yana motosikleti ile köy ve mezralarda şifalı bitkiler satarak ailesini geçindiriyor

08 Ekim 2017 14:47

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde yaşayan memur emeklisi 85 yaşındaki Ömer Erat, 25 yıldan bu yana motosikleti ile köy ve mezralarda şifalı bitkiler satarak ailesini geçindiriyor. Motosiklete tutkunluğu görenleri şaşırtan Erat, \"Bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum\" dedi.
Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi\'nde oturan ve infaz koruma memurluğundan 25 yıl önce emekliye ayrılan 9 çocuk babası, 85 yaşındaki Ömer Erat\'ın motosiklet merakı görenleri şaşırtıyor. Emekli maaşının yetmemesi üzerine 25 yıldan bu yana motosikleti ile köy ve mezralara giderek şifalı bitkiler satan Erat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Memurluk yaptığı dönemde bile işe motosiklet ile gidip- geldiğini anlatan Ömer Erat, \"Emekli maaşı ile 9 çocuğuma bakamayacağımı anlayınca çok sevdiğim motosiklet ile iş yapmaya karar verdim ve şifalı bitkileri köylere götürüp satıyorum\" dedi. Motosiklere alıştığı için başka motorlu araca binmedeğini anlatan Erat, şöyle konuştu:
\"Ben Motosiklete alışmışım. Bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum. Hayatta olduğum sürece bu motosikleti kullanmaya devam edeceğim.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA MARDİN DerikEratMotosikleteDerikZeytinpınar MahallesiEmekliMemurlukMotosiklereBundanHayatta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24