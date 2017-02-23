85 yaşında baba olan adam konuştu: Oğullarım 2 yaşına geldi, ama çok yaramazlık yapıyorlar

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 87 yaşındaki Abdullah Sevinç ile eşi 48 yaşındaki eşi Mihrinaz Sevinç’in 2 yıl önce dünyaya gelen ikizleri Hasan ve Hüseyin 2 yaşına bastı. Çocuklarının yaramazlık yaptığını, geceleri uyanıp ağladıklarını belirten Abdullah Sevinç, "Ben de eşime yardım ederek bebeklere bakıyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Osman Bekleyen ve Murat Çağlar'ın haberine göre, Bahçesaray’ın İslam Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Sevinç, 10 çocuğu olan ilk eşi Hanife Sevinç’in 17 yıl önce vefat etmesinin ardından kendisinden 39 yaş küçük Mihrinaz Sevinç ile evlendi. Çiftin 16 yaşında Ömer, 15 yaşında Fatma ve 12 yaşında Zehra adında çocukları bulunuyor.

İkizlerinin yanından ayrılmıyor

Mihrinaz ve Abdullah Sevinç çiftinin 9 yıl aradan sonra bu kez ikizleri Hasan ve Hüseyin dünyaya geldi. Tek bebek bekleyen Sevinç çifti, ikizlerleri dünyaya gelince şoke oldu. İlerlemiş yaşına rağmen 2 yaşına basan ikizleriyle mutlu olduklarını söyleyen Abdullah Çiftçi şöyle dedi:

"Allah ne nasip ederse o olur. Oğullarım 2 yaşına geldi. Çok sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Ama çok yaramazlık yapıyorlar. Geceleri kalkıp mama ve süt istiyorlar. Onlar her ağlayıp uyandığında, ben de uyanıp eşime yardım ediyorum."