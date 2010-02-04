85 yaşında baba olacak

T24-

10 ay önce Gürcü uyruklu Meri ile üçüncü evliliğini yapan Karabacak, “Kendime iyi baktım, iyi yemekler yedim. Ayranı ve yoğurdu çok severim. Akşam erken yattım, sabah erken kalktım, düzenli beslendim. Çocukları çok severim. Allah 10 çocuk daha verse bakarım” dedi. Cemal Dede, ikiz bebek bekleyen eşi Meri ile her sabah köyde yürüyüşe çıkmayı da ihmal etmediğini söyledi. Karabacak, eşinin bazı evrakının olmaması nedeniyle resmi nikâh kıyamadıklarını belirtti. Shantadze de“İkiz bebeğimiz olacağını öğrendik. Çok heyecanlıyız” dedi.