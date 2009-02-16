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Yaşam

85 saat sonra ulaşıldı

Antalya'da, bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan iki işçiden birinin cesedine 85 saat sonra ulaşıldı.

16 Şubat 2009 02:00

Antalya'da, bir taş ocağında dört gün önce meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan iki işçiden birinin cesedine ulaşıldı.

Çubukbeli mevkiindeki Dağıstan taş ocağında dört gün önce meydana gelen olayda iki işçi göçük altında kalmıştı. Kurtarma çalışmaları kapsamında dün 28 yaşındaki Sami Demirtaş adlı işçinin cesedine ulaşıldı. Ancak Demirtaş'ın cesedi sıkıştığı iş makinesinden çıkarılamadı.
Uzun süren çalışmaların ardından çıkarılan Demirtaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Taş ocağındaki çalışmalar sürerken, göcük altında bulunan diğer işçi Mehmet Çevik'in izine henüz rastlanmadı.

Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman'ın yönettiği arama-kurtarma çalışmalarını, kayaların altında kalan operatörlerin yakınları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar izledi.

Döşemealtı ilçesine bağlı Çubukbeli mevkisindeki taş ocağında 12 Şubat'ta meydana gelen göçükte, iş makinesi operatörleri Sami Demirtaş ve Mehmet Çevik 1 milyon ton olduğu belirtilen kaya kütlesinin altında kalmıştı. Demirtaş ve Çevik’in yakınları da taş ocağında gözyaşları içinde çalışmaları izliyordu.

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