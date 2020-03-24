85 milyon ton deniz dolgusuyla yapılacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı, Rize- Artvin Havalimanı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 62'si tamamlandı.

Temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak.

Günlük 120 ton dolgu denize dökülüyor

Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Rize Valisi: 85 milyon ton dolgu ile yapılacak

Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, "Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor.



Bu rakam benim Rize’ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı. Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40’lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi. (DHA)