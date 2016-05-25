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Dünya
Deutsche Welle

8,5 milyon insan açlıkla savaşıyor

Afrika'da son yıllardaki en tehlikeli kuraklık, Malavi'yi de vurdu. 8,5 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği ülke, acil gıda yardımı çağrısı yaptı.

25 Mayıs 2016 22:43


Son yılların en kötü kuraklığı ile karşı karşıya olan Afrika'da bu kez de Malavi alarm veriyor. Nüfusunun yarısından fazlası açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkede acil gıda yardımı çağrısı yapılıyor.

Malavi Tarım Bakanı George Chaponda Çarşamba günü bir açıklama yaparak, yaklaşık 8 milyon 500 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini kaydetti. Bakan, açlık tehlikesinin bertaraf edilebilmesi için ülkede yaklaşık 1 milyon 300 bin ton ana gıda maddesi olan mısıra ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre ülkede yaklaşık 17 milyon 200 bin insan yaşıyor.

Son yılların en tehlikeli kuraklığını yaşayan kıtada, uzun süre yağış olmaması, hasadı önemli ölçüde etkiledi. Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika, ülkedeki açlık krizi nedeniyle nisan ayında olağanüstü hal ilan etmiş ve uluslararası toplumu acil yardım yapmaya çağırmıştı.

El Nino adı verilen doğa olayı nedeniyle Afrika'nın güney ve doğu ülkelerinde büyük bir kuraklık hâkim. BM verilerine göre en az 50 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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