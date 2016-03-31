85 milyon dolarlık rüşvetle suçlanan Novartis: İddiaları araştırıyoruz

İsviçreli ilaç şirketi Novartis, Türkiye’de rüşvet dağıtarak 85 milyon dolarlık iş almak ve rekabet avantajı sağlamakla suçlanıyor. Geçtiğimiz hafta Çin’de rüşvet vermekten 460 milyon dolar cezaya çarptırılan Novartis iddiaları araştırdığını açıkladı.

İsviçreli ilaç devi Novartis Türkiye’de rüşvet karşılığı 85 milyon dolarlık yeni iş aldığı iddiasıyla karşı karşıya. İsimsiz bir ihbarcı, İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis’i bir danışmanlık şirketi üzerinden Türkiye’de rüşvet dağıtmakla suçladı. Reuters’ten BenHirschler’ın haberine göre rüşvet iddialarının yer aldığı ve Reuters tarafından görülen 17 Şubat tarihli elektronik posta, isimsiz bir ihbarcı tarafından gönderildi. İhbarcının iddiasına göre; Novartis’in elde ettiği yeni iş ve rekabet avantajı, şirketin ürettiği ilaçların kamu hastaneleri satın alma listelerine eklenmesi ve iki ilacın Türkiye’deki isimlerinin kamu izniyle değiştirilmesinden oluşuyor. İddiaya göre, iki ilacın Türkiye’deki isimlerinin değiştirilmesi başka ülkelerde ilaçların fiyatlarının düşürülmesinin önüne geçiyor.

Ceo'ya gönderildi

Novartis, iddialar hakkında inceleme başlattığını açıkladı. İhbarcının 5 bin kelime uzunluğundaki elektronik postayı gönderdiği kişiler arasında Novartis CEO’su Joe Jimenez ve şirketin denetim ve düzenlemelere uyum kurulu başkanı Srikant Datar yer alıyor. İhbarcının iddiasına göre Novartis, Alp Aydın müşavirlik şirketine 290 bin dolarartı 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin masrafları içeren bir ödeme bir yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) başlattığı soruşturmanın ardından Novartis ile müşavirlik şirketi arasındaki ilişki son buldu.

Novartis: İlişkimiz yok

Novartis yaptığı açıklamada en yüksek iş ahlakı kurallarına bağlılığının altını çizdi ve Alp Aydın’ın geçmişte şirkete danışmanlık yaptığını ancak artık iş ilişkisi olmadığını belirtti. Novartis, Alp Aydın’ın Türk sağlık yetkililerine parasal ödemelerde bulunduğu ve Novartis Türkiye’nin yazdıkları reçetelerde şirketin ilaçlarına yüksek oranda yer veren doktorların akrabalarını işe aldığı iddialarını araştırdığını da belirtti. Şirket sözcüsü Eric Althoff, “Uygunsuz davranış iddialarını son derece ciddi ele alıyor ve tüm iddiaları etraflıca araştırıyoruz. İddiayı ortaya koyan kişi bunu kamuyla paylaşmış olsa da politikalarımız çerçevesinde bu tür araştırmalar hakkında açıklama yapmıyoruz” dedi.

SGK ve Alp Aydın Danışmanlık haber anında yorum yapmadı.

Çin'de cezalandırıldı

Novartis’in Türkiye’de karşı karşıya kaldığı durum, sektörün iş yapış biçimlerini dünyaçapında mercek altına alan yolsuzluk araştırma kurumları karşısında ilaç şirketlerinin yüz yüze geldiği sorunların bir örneğini teşkil ediyor. Novartis geçen hafta Çin’de rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili uzlaşma için ABD sermaye piyasası düzenleme kurumuna 25 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etmişti. Batılı ilaç şirketleri özellikle Çin piyasasında zorluklar yaşıyorlar. İlaç şirketi GlaxoSmithKline GSK.L 2014’te gündeme oturan Çin’deki bir davada mahkeme tarafından 3 milyar yuan (460 milyon dolar) cezaya çarptırılmıştı.