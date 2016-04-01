85 milyon dolarlık rüşvetle suçlanan ilaç devi Novartis hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre merkezli uluslararası ilaç şirketi Novartis'in, Türkiye'de rüşvet karşılığında haksız kazanç elde ettiğine ilişkin basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatıldı.
CNN Türk'ün haberine göre, Başsavcılığın basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek başlattığı soruşturma, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek.
İsviçre merkezli uluslararası ilaç şirketi Novartis'in, Türkiye'de rüşvet karşılığında 85 milyon dolarlık kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar basında yer almıştı.