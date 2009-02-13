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Dünya

8,5 metrelik tırnaklara 'nazar değdi'

ABD'nin Utah eyaletinden Lee Redmond'ın, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren uzun tırnakları trafik kazasında kırıldı

13 Şubat 2009 02:00

ABD'nin Utah eyaletinden Lee Redmond'ın, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren uzun tırnakları trafik kazasında kırıldı.

Yerel basın ve Guinness'in internet sitesinde yer alan habere göre, Redmond, 1979'dan bu yana kesmediği tırnaklarını trafik kazasında kırdı.

Salt Lake kentinde yaşayan Redmond'un geçen yıl ölçülen tırnaklarının toplam uzunluğu 8,5 metreyi buluyordu. Redmond'un yalnızca sağ elindeki başparmağı yaklaşık 90 santimetre ölçülmüştü.

Kazada ağır yaralanan Redmond'un da Salt Lake'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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