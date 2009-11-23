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Yaşam

85 kişi Bilge köyünden Kırklareli'ye gönderildi

Mardin Bilge köyünde 4 Mayıs'ta 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, olaya karışanların yakınları olan 85 kişi Kırklareli'ye gönderildi.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 Mayısta 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı olaya karışanların yakınları olan 85 kişi Kırklareli'ye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilge köyünde 4 Mayısta 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştirenlerin yakınları olan 12 aileye mensup 85 kişi güvenlik gerekçesiyle yerleştirildikleri Mazıdağı Fosfat Tesisleri'nden alınarak, araçlara bindirildi. 85 kişi, alınan güvenlik önlemleri altında Kırklareli'ne götürüldü.

12 ailenin Kırklareli'nde İstasyon Mahallesi Tutkunlar Toplu Konutlarına yerleştirileceği belirtildi.

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