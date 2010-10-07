85 cana 3,5 yıl onandı

T24- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bingöl'de depremde yıkılan ilköğretim okulu davasında, 3.5 yıl hapse mahkum edilen müteahhit ile 2.5 yıl hapse çarptırılan mühendisin cezalarını onadı.





Bingöl'de, 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 84 öğrenci ile 1 öğretmenin ölümüne neden olan Çeltiksuyu Pansiyonlu İlköğretim Okulu (PİO) ile ilgili Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmış ve 6 yıl süren dava sonucunda Çeltiksuyu PİO Müteahhidi Şeref Bozkuş'a 3.5 yıl, Kontrol Mühendisi Şadiye Topçu ve Mühendis İsmet Elhakan'a da 2.5 yıl hapis cezası verilmişti. Davada yargılanan 6 sanık da beraat etmişti.



Bilgöl Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce görüşüldü.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi, suç tarihinde yürürlükte olan eski Türk Ceza Kanunu'nun 102/4. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin sanıklar Mahmut Bozaba, İbrahim Ekici, Halil Alkan, İzzet Davran ve Şadiye Topçu yönünden sorgu ve karar, Rahmi Üzümcü, Selim Aksoy ve Ufuk Nurullah Bilgin yönünden ise sorgu ve inceleme tarihleri gözönünde bulunduğunda, dolduğunun anlaşıldığına işaret ederek, bu sanıklar hakkındaki davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verdi.



Daire, Çeltiksuyu PİO Müteahhidi Şeref Bozkuş ve Mühendis İsmet Elhakan hakkındaki hapis cezalarının ise onanmasına hükmetti.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıklar Bozkuş ve Elhakam'a verilen 343'er TL adli para cezalarını da onadı.



Çeltiksuyu PİO okul enkazında hayatını kaybeden öğrenci aileleri, Bölge İdare Mahkemesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine tazminat davası açmıştı.



İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her bir öğrenci ailesine 40 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla tazminat ödemesine karar vermişti.



