85 bin dernek 46 bin de vakıf faaliyette

T24- Gazze’deki yardım gemisi olayıyla dikkat çeken İHH, dernek ve vakıfları yeniden gündeme getirdi. Türkiye’de 85 bin 179 dernek, 46 bin 571 de vakıf faaliyet gösteriyor



Gazze’ye yardım götüren ve aralarında Mavi Marmara’nın da bulunduğu konvoya yönelik saldırıda 9 Türk vatandaşının yaşamını yitirmesiyle Türkiye’nin gündemine yerleşen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türkiye’deki dernek ve vakıfların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 428’i kamu yararına dernek statüsünde olmak üzere toplam 85 bin 179 dernek bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde de toplam 46 bin 571 vakıf faaliyet gösteriyor.



En fazla dernek İstanbul’da



İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dernekler Dairesi Başkanlığı kayıtlarına göre, 428’i kamu yararına dernek statüsünde olmak üzere toplam 85 bin 179 dernek faaliyet gösteriyor. İstanbul, 17 bin 351 dernekle en fazla derneğe sahip kent olurken, İstanbul‘u sırasıyla 8 bin 316 dernekle Ankara, 4 bin 646 dernekle İzmir, 3 bin 371 dernekle Bursa, 2 bin 467 dernekle Kocaeli, 2 bin 188 dernekle Konya ve 2 bin 173 dernekle Antalya izliyor. En az derneğin faaliyet gösterdiği il ise 85 faal dernekle Ardahan.



18 dernek izin almadan yasal yardım toplama statüsüne sahip. Bu dernekler arasında Türk Hava Kurumu, TEMA, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Eğitim Derneği ile Almanya’daki Deniz Feneri e.V. yolsuzluğuyla bağlantıları bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bulunuyor.



161 cemaat vakfı var



Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne göre, Türkiye’de 46 bin 571 vakıf faaliyet gösteriyor. Bunlardan 41 bin 720’si cumhuriyet öncesinde kurulan ve yöneticisi olmadığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen “mazbut vakıflar”. Cumhuriyet öncesinde kurulan, ancak yöneticisi bulunan ve “mülhak vakıf” statüsünde bulunan vakıf sayısının ise 283 olduğu öğrenildi.



