8.5 aylık hamile kadına tecavüz etmiş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Saracık köyünde 8,5 aylık hamile kadına tecavüz ettiği öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.



Çobanlık yapan eşi O.Y. ile Saracık köyünün kırsal kesiminde çadırda yaşayan ve 8,5 aylık hamile olduğu bildirilen G.Y (26), eşinin hayvanları otlatmaya gitti sırada çadıra gelen H.Ö'nün (36), av tüfeğiyle tehdit edip, ellerini iple arkadan bağladığını ve kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.



Zanlının, olayı kocasına söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini de iddia eden G.Y, olaydan birkaç gün sonra durumu kocasına anlattığını söyledi.



G.Y. ile eşi O.Y'nin şikayeti üzerine, H.Ö. gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Hamile G.Y, kontrol için Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

