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Yaşam

8,5 aylık hamile atlet 800 metre koştu, birinci gibi alkışlandı

Alysia Montano 800 metrede yarışarak herkesi şaşkınlığa uğrattı

28 Haziran 2014 15:47

ABD'li atlet Alysia Montano 34 haftalık hamileliğine (8,5 ay) aldırış etmeden Amerika Şampiyonası'nda koştu. Yarışı son sırada tamamlamasına rağmen Montano, kazanmış gibi tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.

Beş kez ulusal şampiyonluj yaşayan Montano, ilk çocuğunu doğurmaya hazırlanırken, 800 metrede yarışarak herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Koray Durkal'ın Hürriyet'teki haberine göre, Alysia Montano, doğumuna yedi hafta kala çıktığı yarışı 2:32:13 ile tamamladı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine yarışa katıldığını açıklayan Montano, sonuncu olmasına rağmen tribünlerin alkışlarıyla pistten ayrıldı.

Genç atlet yaptığı açıklamada, "Hamileliğim süresince çalıştım ve kendimi çok iyi hissettim. Buraya sadece insanların hamileyken bile bir şeyler başarabileceğini göstermek için geldim. Doktorlarımın da tavsiyesini alarak yarıştım ve hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

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