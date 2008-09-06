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Yaşam

84 yaşında paraşütle uçtu

Fethiye'ye tatile gelen 84 yaşındaki İngiliz turist, 1900 metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atladı

06 Eylül 2008 03:00

Fethiye'ye tatile gelen 84 yaşındaki İngiliz turist, 1900 metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atladı.
Fethiye'nin Ölüdeniz beldesine eşiyle tatile gelen 6 çocuk, 4 torun sahibi emekli İngiliz Mark Hennon (84), ilerlemiş yaşına karşın 1900 metre yükseklikteki Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle atladı.
Atlayış için yamaç paraşütü şirketine başvuran 84 yaşındaki Mark Hennon, pilot Celal Yıldız ile Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın zirvesindeki pistten tandem atlayış yapan İngiliz turist, yaklaşık 20 dakika havada kaldıktan sonra Ölüdeniz sahiline indi.
Daha önce yamaç paraşütü yapmadığını söyleyen İngiliz turist, "Önce yaşlı olduğum için izin vermezler zannetmiştim. Ancak pilotum uçabileceğimizi söyleyince çok sevindim. Sorunsuz bir uçuş yaptık. Bugünü hiç unutmayacağım" dedi.
Mark Hennon, şöyle konuştu:
"Kısa süre de olsa gökyüzünde hiç motor gürültüsü duymadım. Sadece hafif bir rüzgar sesi duydum. Bu bana büyük keyif verdi. Yere inince kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Bu adrenalin bana yeter. Bu, yaşlıların da yapabileceği bir spor. Yaşlılara Babadağ'dan uçmayı öneririm."
Pilot Celal Yıldız ise daha önce 93 yaşındaki bir turistle uçtuğunu ifade ederek, "Şimdi de 84 yaşındaki İngiliz ile uçtum. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Çok güzel bir uçuş oldu. Hiç de korkmadı" dedi. 

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