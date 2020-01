T24 - 84. Oscar Ödülleri adayları açıklandı. Hugo ve The Artist en fazla adaylık kazanan filmler oldular. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 26 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak.











Ödül töreni her yıl olduğu gibi NTV ve CNBC-e'den canlı olarak yayınlanacak...



Oscar Ödül Töreni özel yayını 26 Şubat Pazar gecesi (Pazartesi’ye bağlanan gece) “Oscar Gecesi” programı ile başlayacak. Ardından 01:00’da “Kırmızı Halı” seremonisi ve 03:30’da ödül töreni ile devam edecek muhteşem geceyi NTV simultane çeviriyle ekrana getirecek.



Oscar'da en fazla adaylık kazanan filmler 9 adaylıkla 'Hugo' ve 'The Artist' oldu.



İşte kategoriler ve adaylar:

En İyi Film



War Horse

Artist

Moneyball

The Tree of Life

Midnight in Paris

The Help

Hugo

The Descendants

Extremely Loud and Incredibly Close



En İyi Erkek Oyuncu



Demian Bichir "A Better Life"

George Clooney "The Descendants"

Jean Dujardin "The Artist"

Gary Oldman "Tinker Tailor Soldier Spy"

Brad Pitt "Moneyball"



En İyi Kadın Oyuncu



Glenn Close "Albert Nobbs"

Viola Davis "The Help"

Rooney Mara "The Girl with the Dragon Tattoo"

Meryl Streep "The Iron Lady"

Michelle Williams "My Week with Marilyn



En İyi Yönetmen

Martin Scorsese - ''Hugo''

Wood Allen - ''Midnight in Paris''

Michel Hazanavicius – ''The Artist''

Terrence Mallick - ''The Tree of Life''

Alexander Payne ''The Descendants''



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kenneth Branagh ''My Week With Marilyn''

Jonah Hill ''Moneyball'

Nick Nolte ''Warrior''

Christopher Plummer ''Beginners''

Max von Sydow ''Extremely Loud and Incredibly Close''



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Berenice Bejo ''The Artist'

Jessiaca Chastain ''The Help''

Melissa McCarthy ''Bridesmaids''

Janet McTeer ''Albert Nobbs''

Octavia Spencer ''The Help''



En İyi Görüntü Yönetimi

Guillaume Schiffman ''The Artist'

Jeff Cronenweth ''The Girl the Dragon Tattoo''

Robert Richardson ''Hugo''

Emmanuel Lubezki ''The Tree of Life''

Janusz Kaminski ''War Horse'



En İyi Animasyon

A Cat in Paris

Chico & Rita

Kung Fu Panda 2

Puss in Boots

Rango



26 Şubat'ta düzenlenecek olan 84. Oscar törenini Billy Crystal sunacak. Oyuncu bu törenle birlikte Oscar'da 9. sunuşunu yapmış olacak.