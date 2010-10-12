83'lük dede maraton koşacak

T24- Türkiye'nin ünlü veteran atletlerinden Erdoğan Duldul, Pazar günü yapılacak Avrasya Maratonu'na hazırlanıyor. Maratona milli atletlerden Serap Aktaş ile birlikte antrenman yaparak hazırlanan 83 yaşındaki Duldul, ilerlemiş yaşına rağmen formda görüntüsü ve azmiyle gençlere taş çıkartıyor.







Erdoğan Duldul, sporu ve özellikle de atletizmi çok sevdiğini belirterek, ''Sağlığım izin verdiği sürece koşacağım. Veteranlıkta üst yaş sınırı yok. Türkiye'de sanırım benim yaşımda bir atlet daha var ama 83'ün üstünde kimse yok'' dedi.







32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu hazırlıkların sonuna geldiğini anlatan Duldul, ''Serap benim antrenörlüğümü yapıyor. Kendisi çok başarılı bir atlet ve Avrasya Maratonu'na o da katılacak. Beraber hazırlanıyoruz ama tabii ki ben onun kadar ağır antrenman yapamıyorum'' diye konuştu.







Gençliğinden beri ata bindiğini, hentbol oynadığını ve yüzdüğünü ifade eden Duldul, şöyle devam etti: ''Hayatta spor yapmak kadar güzel bir şey yok. Bu yaşımda nasıl bu kadar sağlıklı olduğumu, ne yediğimi, içtiğimi sorarsanız tatlısız yapamam. Formdayım, çünkü yediğim kadar yakıyorum. Hareket etmek çok önemli. Tahinsiz helvasız yapamam. Spordan da asla vazgeçmem.''







Atletizmin çok sahipsiz bırakıldığından şikayetçi olan Duldul, gerekli yatırımların yapılmadığını, profesyonel atletler için çalışacak yeterli alan ve imkan bulunmadığını söyledi.







Eskiden kurumların sporculara daha çok destek olduğunu vurgulayan Duldul, sözlerini şöyle tamamladı: ''Mesela Atatürk Koşusu'nun eski kayıtlarına bir bakın. Tüm bankalar, üniversiteler, belediyeler mutlaka sporcu gönderirdi. Neden şimdi yok? Her banka sadece 2 sporcu gönderse yeter. Atletizm sporların temelidir. Atletizme sahip çıkmazsak sporda başarılı olamayız.''



















