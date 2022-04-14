83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti

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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83) hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığından Genco Erkal’ın beraatına karar verdi. Erkal karara ilişkin olarak, "Adalet yerini bulduğu için mutluyuz" dedi.

Mütalaasını sunan duruşma savcısı, Anayasa'nın 26. maddesine ve AİHM içtihatlarına yer vererek Genco Erkal’ın politik paylaşımlarda bulunmasının doğal olduğunu söyledi.

Savcı mütalaasında, suçlamaya konu edilen paylaşımların politik ve eleştirel paylaşımlar olduğunu, hakaret kastı gütmediğini ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Genco Erkal’ın beraatını talep etti.

Katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, çobanlık ve eğitim konusundaki paylaşımların hakaret kastıyla yapıldığını söyleyerek Erkal’ın cezalandırılmasını istedi.

Genco Erkal ve avukatlarından Aslı Kazan

"Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor bunu tek söyleyen ben değilim”

Mütalaaya katıldığını söyleyen Genco Erkal, “Bu paylaşımlar bir eleştiridir, hakaret içermez. İddia makamının bunun kabul edilmesi sevindirici. Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor bunu tek söyleyen ben değilim” dedi.

Erkal, “Çobanlık konusunda Cumhurbaşkanının kendisi de 'ben de çobanım' diyerek kabul ediyor burada hakaret olamaz. Beraatımı talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Genco Erkal'ın avukatlarından eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının Türkiye’de bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyledi ve “Fransa’da bu suçtan 2 dava açılmış. Türkiye’de sadece 7 yılda 169 bin soruşturma, 38 bin 608 dava açıldı” dedi.

İddia makamı ve tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığından Genco Erkal’ın beraatına karar verdi.

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Genco Erkal duruşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "Meğer son duruşmaymış. Savcı anlamlı ve yürekli bir esas hakkında mütalaa verdi, beraat istedi. Ardından avukatım Turgut Kazan usta işi, ayrıntılı bir savunma yaptı. Yargıç da paylaşımlarımın eleştiri kapsamında olduğunu, hakaret içermediğini söyleyerek beraatime karar verdi." ifadesini kullandı.