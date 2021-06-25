4 kez anjiyo olan 83 yaşındaki Özkan’ın, kalp sağlığı yerine ruh sağlığı değerlendirildi; “Cezaevinde kalabilir” raporu verildi

"Yüzde 87 cezaevinde kalamaz" raporu olan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan'a, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sadece ruh sağlığı değerlendirilerek, “Cezaevinde kalabilir” raporu verildiği belirtildi.

25 yıldır cezaevinde bulunan ve 5 kez kalp krizi geçirip 4 kez de anjiyo olan Özkan’ın aile ve avukatlarının başvuruları üzerine sağlık raporu için 23 Haziran’da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan’ın, ağır sağlık sorunlarına rağmen sadece ruh sağlığının değerlendirildiği belirtildi.

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Daha önce verilen yüzde 87 engel ve “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen Özkan’ın kalp sorunları yerine ruh sağlığını değerlendiren hastanenin Sağlık Kurulu, psikiyatrist tedavi önererek, “Cezaevinde kalabilir” raporu verdi.

İstanbul ATK’ye götürülecek

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Sağlık Kurulu, 5 kez kalp krizi geçiren ve 4 kez de anjiyo olan Özkan’ın kalp sağlığını değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Üçüncü İhtisas Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Pazartesi günü İstanbul’a götürülmesi beklenen Özkan’ın, ATK’ye yapılacak kalp sağlığı değerlendirmesinin ardından tekrar Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne geri gönderilecek.

25 yıldır cezaevinde

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 83 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan, sağlık sorunlarının kötüye gitmesi üzerine son bir ayda en az yedi kez hastaneye kaldırıldı. Elleri kelepçeli bir şekilde asker ablukasında hastaneye kaldırılan Özkan, tekrar cezaevinde götürüldü. Son olarak sağlık raporu için ring aracıyla Elazığ’daki bir hastaneye sevk edilen Özkan, yetkili hastanenin Diyarbakır olduğu gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderildi.

Özkan’ın bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma-görme eksikliği ve hafıza kaybı gibi birçok sağlık sorunu bulunuyor.