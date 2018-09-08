83. Uluslararası Selanik Fuarı kapılarını açtı

Io Chokona / Atina, 8 Eylül (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 83. Uluslararası Selanik Fuarı’nın açılışını yapmak üzere bugün Selanik’i ziyaret etti.

Toplam 32,075 metre karelik bir alanda gerçekleşen sergide dünyanın değişik ülkelerinden farklı sektörlere ait 1,500’den fazla firma katılıyor. Bu yılki onur ülke olan ABD’nin standında ise 55 firma yer alıyor.

ABD adına konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross “83. Uluslararası Selanik Fuarı’nda Trump Hükümetini temsil etmekten gurur duyuyorum. İki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirmesi için büyük potansiyel var” dedi.

Asayişi sağlamak üzere yaklaşık yedi bin polis seferber edildi. Saat 19:00’da gerçekleşecek olan açılış töreninde Başbakan Çipras halka seslenecek. Aynı saatte “Makedonya” adının komşu ülke tarafından kullanılmasına karşı protesto gösterisi düzenleniyor. 83. Uluslararası Selanik Fuarı 16 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.