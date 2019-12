83. Oscar Ödülleri bu pazar sahiplerini buluyor

T24 -

83’üncü Akademi Ödülleri, pazar akşamı dağıtılacak. Akademi Ödülleri’nden bahsederken, kaçıncı yıl olursa olsun bazı ön kabullere ihtiyaç duyuluyor. Öncelikle adalet, sinema konusunda kişisel zevkler, en çok hak eden veya sinema dilinde yenilikler gibi meseleleri zihnin gerisine atmak lazım. Yapım şirketleri dengelerini veya üyelerin geçmiş yıllardaki eğilimleri düşünmek Akademi’nin Oscar’ı kime uzatacağı konusunda hislerden veya duygusal kararlardan daha çok işe yarıyor. Yine de bu ödüllerdeki sürpriz payını saklayarak, sizi seçtiğimiz favorilerle baş başa bırakıyoruz.

En İyi Film

Favori: ‘Zoraki Kral / The King’s Speech’Aslında adaylıklar açıklanmadan önce David Fincher’ın yönettiği ‘The Social Network / Sosyal Ağ’, en iyi film dalında öne çıkıyordu. Ancak ‘Zoraki Kral’ın 12 dalda adaylık alması, Kral VI. George’un konuşma terapistiyle olan dostluğu Akademi üyelerinin kalbini fethettiğini kanıtlayınca, favori değişti. ‘Zoraki Kral’ın kalpleri fethetmesi de mantıklı çünkü Akademi düz klasik filmleri sevme eğiliminde.

En İyi Yönetmen:

Favoriler: David Fincher ‘Sosyal Ağ’, Tom Hooper ‘Zoraki Kral’En iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri farklı filmlere mi gidecek sorusu, bu kategorinin kazanan ismini belirleyecek. Akademi’nin eğilimlerine baktığımızda, En İyi Yönetmen ve En İyi Film Oscar’larının ayrı filmlere gitmesi sık rastlanan bir durum değil. En son 2005’de ‘Crash’in en iyi film, Ang Lee’nin ‘Brokeback Dağı / Brokeback Mountain’la en iyi yönetmen seçildiği yıl, bu zorlu kombinasyon gerçekleşmiş. Fincher’ın en iyi yönetmen ödülü alarak Akademi’den hak ettiği takdiri görme olasılığı da var, ‘The Kings Speech’in iki kategoriyi alma olasılığı da... Yalnız en son dağıtılan ve bu kategorinin önemli göstergelerinden sayılan Yönetmenler Birliği Ödülleri’nde Tom Hooper’ın büyük ödülü alması, Fincher için iyi bir haber değil.

En İyi Erkek Oyuncu:

Colin Firth: Bu, o kadar kesin favorili bir kategori ki, takipçiler Firth’ün adının açıklanmadığını duyarsa şok yaşayacak. ‘Zoraki Kral’da, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin baskısından dolayı konuşma bozukluğu geliştiren ve II. Dünya Savaşı öncesinde halkı yüreklendirmek için bir konuşma yapması gereken VI. George’u canlandıran Firth, en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanırsa, başarılı performanslarla dolu kariyeri de bir nevi ödüllendirilmiş olacak.

En İyi Kadın Oyuncu:

Natalie Portman: En az Colin Firth kadar kesin bir isim daha. Portman, Darren Aronofsky’nin yönettiği ‘Siyah Kuğu / Black Swan’da, masum ve tekniği iyi bir balerini canlandırdı. Portman’ın Nina rolünde bu kadar övgü almasının nedeni ise Kuğu Gölü’nde başrolü kapan Nina’nın, ‘Siyah Kuğu’yu canlandırmak için zamanla içindeki karanlık tarafa bir yolculuk yapmasıydı. Bu rol Akademi’nin oyunculukta sevdiği her şeyin toplamamı gibi: Kilo vermek, fiziksel olarak yorulma, kendini paralama vs.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Christian Bale‘Dövüşçü / The Fighter’da uyuşturucu bağımlısı, dengesiz ama iyi niyetli eski bir boksör rolündeydi. Artık bir Christian Bale klasiği olarak kilo verip kamera karşısına geçtiği filmde oyuncu derin ve karmaşık bir karakteri canlandırıyor. Son dönemde ağırlıklı olarak ödül şansı pek olmayan aksiyon filmlerinde rol aldığı düşünülürse, bu dramatik rolün Akademi tarafından göz ardı edilmesi çok zor. Yine de bu kategoride, ‘Zoraki Kral’da Firth kadar dokunaklı bir performans sergileyen Geoffrey Rush’ın geri planda kalması üzücü.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Melissa Leo‘Dövüşçü’den diğer bir önemli performans da, boksör kardeşlerin annesi rolündeki Melissa Leo’dan geldi. Sinirli, kontrol manyağı, hatalar yapan anne rolünde Melissa Leo’yla ödülü arasındaki tek engel Akademi’nin bir filme iki oyuncu Oscar’ı verme huyunun olmamasından kaynaklanıyor. Ama daha önce olmuş, şimdi neden olmasın.



Bunlar da gözden kaçmasın...



‘WInter’s Bone’: Bağımsız bir sinema yapıtı olan ‘Winter’s Bone’, en iyi film de dahil olmak üzere dört dalda Oscar adayı. Bu serinkanlı, ağır tempolu ama etkileyici film, Sundance’de dikkat çekip bu günlere geldi. Başroldeki Jennifer Lawrence’nın en iyi kadın oyuncu dalında Natalie Portman’ın yanında pek şansı yok ama yılın en iyi çıkış yapan yeni oyuncusu olarak akıllarda kaldı.

‘True GrIt’: Coen Biraderler’in 10 dalda Oscar adayı western’i, geceden pek fazla ödülle dönmeyeceğe benziyor. Ama kıyıda köşede kalmaması gereken, bu yılın önemli filmlerinden biri.

ChrIstopher Nolan: ‘Başlangıç / Inception’la Akademi Ödülleri adaylıklarında, en çok hakkı yenen isim. Nolan’ın Akademi’yle yıldızı bir türlü barışmıyor. ‘The Dark Knight’ ve ‘Inception’da olduğu gibi, filmleri gösterime girdiğinde gündeme damga vuruyor, ancak Akademi Ödülleri’nde kendilerine sadece teknik kategorilerde yer bulabiliyorlar. Bu yıl, yönetmen dalında Nolan’ın aday olmaması sevenlerini üzdü ama ilk başta da dediğimiz gibi Akademi’nin sağı solu belli olmaz.



Akademi Ödülleri Adayları listesi



En İyİ Fİlm:

* The Social Network

* Black Swan

* The King’s Speech

* The Fighter

* Inception

* The Kids are All Right

* 127 Hours

* Toy Story 3

* True Grit

* Winter’s Bone

En İyi Yönetmen

* Darren Aronofsky - ‘Black Swan’

* David O. Russell - ‘The Fighter’

* Tom Hooper - ‘The King’s Speech’

* David Fincher - ‘The Social Network’

* Coen Brothers - ‘True Grit’

En İyi Erkek Oyuncu

* Javier Bardem - ‘Biutiful’

* Jeff Bridges - ‘True Grit’

* Colin Firth - ‘The King’s Speech’

* Jesse Eisenberg - ‘The Social Network’

* James Franco - ‘127 Hours’

En İyi Kadın Oyuncu

* Annette Bening - ‘The Kids Are All Right’

* Nicole Kidman - ‘Rabbit Hole’

* Jennifer Lawrence - ‘Winter’s Bone’

* Natalie Portman - ‘Black Swan’

* Michelle Williams - ‘Blue Valentine’

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

* Christian Bale - ‘The Fighter’

* John Hawkes - ‘Winter’s Bone’

* Jeremy Renner - ‘The Town’

* Mark Ruffalo - ‘The Kids Are All Right’

* Geoffrey Rush - ‘The King’s Speech’

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

* Amy Adams - ‘The Fighter’

* Helena Bonham Carter - ‘The King’s Speech’

* Melissa Leo - ‘The Fighter’

* Hailee Steinfeld - ‘True Grit’

* Jacki Weaver - ‘Animal Kingdom’

En İyi Animasyon:

* ’How to Train Your Dragon’ - Chris Sanders ve Dean DeBlois

* ’The Illusionist’ - Sylvain Chomet

* ’Toy Story 3’ - Lee Unkrich

En İyi Görüntü Yönetimi:

* ’Black Swan’ - Matthew Libatique

* ’Inception’ - Wally Pfister

* ’The King’s Speech’ - Danny Cohen

* ’The Social Network’ - Jeff Cronenweth

* ’True Grit’ - Roger Deakins

En İyi Orijinal Senaryo:

* Another Year: Mike Leigh

* The Fighter: Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson

* Inception: Christopher Nolan

* The Kids Are All Right: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg

* The King’s Speech: David Seidler

En İyi Uyarlama Senaryo:

* 127 Hours - Danny Boyle, Simon Beaufoy

* Toy Story 3 - Michael Arndt, John Lasseter, Andrew Stanton, Lee Unkrich

* True Grit - Joel Coen, Ethan Coen

* Winter’s Bone - Debra Granik, Anne Rosellini

* The Social Network - Aaron Sorkin

En İyi Yabancı Film:

* Biutiful (Meksika)

* Dogtooth (Yunanistan)

* In a Better World (Danimarka)

* Incendies (Kanada)

* Outside the Law (Cezayir)

En İyi Sanat Yönetimi:

* Alice in Wonderland - Robert Stromberg, Karen O’Hara

* Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 - Stuart Craig, Stephenie McMillan

* Inception - Guy Hendrix Dyas, Larry Dias ve Doug Mowat

* The King’s Speech - Eve Stewart, Judy Farr

* True Grit - Jess Gonchor, Nancy Haigh

En İyi Kostüm:

* Alice in Wonderland - Colleen Atwood

* I Am Love - Antonella Cannarozzi

* The King’s Speech - Jenny Beavan

* The Tempest - Sandy Powell

* True Grit - Mary Zophres

En İyi Makyaj:

* Barney’s Version - Adrien Morot

* The Way Back - Edouard F. Henriques, Gregory Funk ve Yolanda Toussieng

* The Wolfman - Rick Baker ve Dave Elsey

En İyi Müzik:

* How to Train Your Dragon - John Powell

* Inception - Hans Zimmer

* The King’s Speech - Alexandre Desplat

* 127 Hours - A.R. Rahman

* The Social Network - Trent Reznor ve Atticus Ross

En İyi Görsel Efekt:

* Alice in Wonderland

* Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1

* Inception

* Iron Man 2