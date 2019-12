83. Oscar adayları açıklandı

T24

En İyi Film:



En İyi Yönetmen:

En İyi Erkek Oyuncu:

En İyi Kadın Oyuncu:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

En İyi Animasyon:

İşte kategoriler ve adaylar:The Social NetworkBlack SwanThe King's SpeechThe FighterInceptionThe Kids are All Right127 HoursToy Story 3True GritWinter's BoneDarren AronofskyDavid O. RussellTom HooperDavid FincherCoen kardeşlerJavier Bardem "Biutiful"Jeff Bridges "True Grit"Jesse Eisenberg "The Social Network"James Franco "127 Hours"Annette Bening "The Kids Are All Right"Nicole Kidman "Rabbit Hole"Jennifer Lawrence "Winter's Bone"Natalie Portman "Black Swan"Michelle Williams "Blue Valentine"Christian Bale "The Fighter"John Hawkes "Winter's Bone"Jeremy Renner "The Town"Mark Ruffalo "The Kids Are All Right"Geoffrey Rush "The King's Speech"Amy Adams "The Fighter"Helena Bonham Carter "The King's Speech"Melissa Leo "The Fighter"Hailee Steinfeld "True Grit"Jacki Weaver "Animal Kingdom"How to Train Your Dragon - Chris Sanders and Dean DeBlois -The Illusionist - Sylvain ChometToy Story 3 - Lee Unkrich27 Şubat 2011'de düzenlenecek olan 83. Oscar törenini genç yıldızlar James Franco ve Anne Hathaway sunacak.