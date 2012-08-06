Facebook'ta en çok sahte profil Türkiye ve Endonezya'da

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, son borsa raporunu yayınladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, 955 milyon aktif Facebook kullanıcısının 83 milyonu aslında hayalet kullanıcılar. Her yüz hesaptan dokuzu, suçlularca ya da evcil hayvan gibi insanları temsil etmeyen şeyler adına açılmış hesaplar.

Sosyal paylaşım sitesi, hesapların yaklaşık yüzde 1,5'inin istenmeyen mail göndermek için kullanan suçlulara, yüzde 4,8'inin de iki ya da daha fazla hesabı bulunan aynı kişilere ait olduğunu duyurdu.

Ev hayvanları ya da “insan olmayan diğer varlıklar” için de Facebook hesaplarının bulunduğu belirtildi. Hesapların yüzde 2,4'ü bu grubu temsil ediyor. Facebook raporunda, “sahte hesapların daha ziyade Endonezya ve Türkiye gibi daha az gelişmiş piyasalarda gözlemlendiğini” yazdı.

Sahte hesap dağılımında ABD ve Avustralya en düşük orana, Türkiye ve Endonezya ise en yüksek orana sahip.

Facebook'un güvenlikten sorumlu yetkilisi Joe Sullivan, bu kullanıcıları bulup ortadan kaldırmak için çok mücadele ettiklerini, amaçlarının insanların gerçek kimlikleri ile hesap açarak iletişim kurmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Sahte hesapları kötü amaçlı, zararsız ve 2 hesap açan kullanıcı olarak 3 kategoride topladıklarını belirten Sullivan, "Bunların yüzde 4.8'i (45 milyon) iki ayrı hesap açıyor, 22.9 milyonu ise şirket, grup ve bazı hayvan (yüzde 2.4) isimlerini kullanıyor. 14.3 milyon kullanıcı ise şirketin kurallarını ihlal edecek şekilde aktif kullanıcı olmayı tercih ediyor. Türkiye ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde sahte kullanıcı oranı yüksek" dedi.

Facebook, sahte kullanıcı hesaplarını görünürde silse de, güvenlik dolaysıyla bilgileri muhafaza etmeyi sürdürüyor. Facebook tarafından kapatılan bir hesabın tekrar aktif hale getirilmesi için şirketin kullanıcıya izin vermesi gerekiyor. (Deutsche Welle Türkçe)