83 liralık hesabın peşine düştü öldürüldü

Bolu’da, bir restoranda aşçılık yapan akrabasını ziyarete giden 31 yaşındaki Ümit Yavuz, 83 liralık hesabı ödemeyen müşterilerin peşine düştü.



Hesabı ödemeyeceğini söyleyen 29 yaşındaki Murat Aksoy, kavga ettiği Ümit Yavuz'u başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Murat Aksoy tutuklanırken, 3 arkadaşı ise serbest kaldı.



Olay, geçen Cuma günü saat 22.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu kenarında bulunan bir restorana gelen Murat Aksoy, Mehmet Abalı, Selçuk Say ve Sedat Altundemir, yemek yiyip içki içti. Murat Aksoy ve arkadaşları, 83 liralık hesabı kredi kartıyla ödemek istedi. Restoran işletmecisinin, kredi kartı ile ödemenin olmadığını söylemesi üzerine Murat Aksoy ve arkadaşları üzerlerinde hiç para bulunmadığını, kent merkezindeki otomatik para çekme makinesinden para çekerek ödeme yapabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Murat Aksoy ve 3 arkadaşı 14 AN 228 plakalı otomobille, restoranın aşçısı Aydın Yavuz ile akrabası Ümit Yavuz ise 14 BF 263 plakalı otomobille para çekmek üzere yola çıktı. Murat Aksoy ve 3 arkadaşı otomobille kent merkezinde kaçmaya çalışırken, Aydın ve Ümit Yavuz da takibe başladı. Hastane Caddesi'nde Ümit Yavuz önde giden araca selektör yapmaya başladı. Murat Aksoy ve 3 arkadaşı otomobili durdurarak araçtan inip, Ümit Yavuz'un üzerine yürüdü. İddiaya göre Murat Aksoy, ``Biz hesap ödemiyoruz. Basın gidin burdan'' diye konuşunca kavga çıktı. Murat Aksoy belinden çıkardığı ruhsatsız tabancası ile Ümit Yavuz'un kafasına ve göğsüne birer el ateş açtı. Ümit Yavuz yere yığılırken, Murat Aksoy ve 3 arkadaşı otomobili bırakıp kaçtı. Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Yavuz yaşamını yitirdi.



Tutuklandı



Polis, önceki gün Murat Aksoy ve 3 arkadaşını yakaladı. Dün mahkemeye çıkarılan Mehmet Abalı, Selçuk Say ve Sedat Altundemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün mahkemeye çıkarılan Murat Aksoy ise tutuklanarak Bolu Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve restoranda aşçılık yapan akrabası Aydın Yavuz'u ziyarete gittiği belirtilen Ümit Yavuz'un cenazesi ise önceki gün toprağa verildi.