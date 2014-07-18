83 bin Euro’ya pozitif enerji veren adam yargılanıyor

İnsanların üzerinde elini gezdirerek pozitif enerji verdiğini iddia eden 51 yaşındaki İsviçreli Alberto M.'nin sahtekarlıktan yargılandığı dava Almanya’da başladı. İnsanlardan çok banka hesabını düşündüğünü söyleyen savcı, kendisi hakkında 12 değişik olaydan dava açıldığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın Süddeutsche gazetesine dayandırdığı habere göre, internet üzerinden ve sağlık dergilerine verdiği ilanlarla müşteri bulan dolandırıcı, genelde partnerleri tarafından terk edilmişlere, sevdiğinin geri dönmesini isteyenlere ve genel olarak aşk ilişkilerinde sorun yaşayanlara kendi deyimiyle "yardımcı“ olmuş.

Telefonla da müşterilerilerine yardımcı olduğunu iddia eden Alberto M. "yüzde doksan" pozitif sonuç sözü vermiş. Müşterilerinden 10 ile 83 bin Euro arası ücret alan Alberto M.'nin İsviçre'de milyonları olduğu iddia edildi.

Münih'teki mahkeme dört duruşmada karar verecek.