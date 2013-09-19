82 yaşında yamaç paraşütü keyfi

İstanbul'dan tatil için Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'ne gelen 3 çocuk annesi Servet Çelikkaya, 84 yaşındaki Amerikalı bir kadının yamaç paraşütü yaptığı haberini gazetede okudu. Haberden etkilenen Çelikkaya, yamaç paraşütü yapmak için paraşüt şirketiyle görüştü.

Olumlu yanıt alınca Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Çelikkaya, yamaç paraşütü pilotu İbrahim Somyürek ile birlikte bugün saat 09.30 sıralarında tandem (ikili) atlayış yaptı. Bulutların üzerinden uçarak yarım saat havada kalan Servet Çelikkaya, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleyerek şarkılar söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre pilotuyla birlikte Belcekız Plajı'ndaki kumların üzerine sorunsuz iniş yapan Servet Çelikkaya, uçmanın harika bir duydu olduğu söyledi. Polis emeklisi eşini kaybettiği için tatile yalnız geldiğini anlatan Çelikkaya, "Gökyüzünde olmak harika bir duygu. Ben denizi, doğayı çok seviyorum. Hepsine gökyüzünden bakma fırsatı buldum. Bugün de güzel bir hava vardı. Uçuş sırasında hiç korkmadım" dedi.