829 sikke ile yakalanan Filipinli çifte 1 yıl hapis ve tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Erkilet Havalimanı\'nda yapılan güvenlik kontrollerinde kontrol edilen bavullarında 829 sikke bulunan, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Filipinli çifte 1\'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklamasını geri bırakarak çiftin tahliyelerine karar verdi.

Nevşehir\'in Göreme İlçesi\'nde yaşlı bir adamdan Sultan Abdülaziz, 4\'üncü Murat, Abdulmecid ve Vahdettin dönemlerine ait 829 sikkeyi 21 Haziran\'da aldıktan sonra İstanbul\'a oradan Filipinler\'e gitmek isteyen Antohny Gedand ve eşi Maria Lourdes Gedang, Erkilet Havalimanı\'ndaki güvenlik aramasında bavullarındaki sikkeler bulundu. Sorgulanan çift tutuklandı. Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu yargılanan Filipinli çift, davaya gelen tercüman eşliğinde verdikleri ifade satın aldıkları paranın kıymetli olmadıkları düşündüklerini dile getirdi. Antohny Gedand, savunmasında şöyle dedi:

\"Ülkemde 2 bin işçi çalıştıran iş adamıyım. Yaşadığım hastalık ve yakın zamanda kaybettiklerim nedeni ile hac ibadeti yapmak için 3 aylık yurt dışı ziyaretine çıktım. Bu ziyaretlerden biri Kapadokya bölgesindeki kiliseler oldu. Ülkeme dönmeden 1 gün önce Göreme\'de gezinti yaptığım sırada yanıma yaşlı, giyimi çok kötü olan biri geldi. Yardım seven bir kişi olduğum için muhtaç biridir diye düşünerek 20 TL para verdim. Parayı verince bana poşet verdi. Poşet içinde küçük poşetlere konulmuş metal eşyalar vardı. Ben de, iyi niyet göstererek 100 TL verdim. Kabul etmeyince 200 TL vererek aldım. Otele döndüğümüzde poşeti valize koydum. Dönüş yolundan havaalanında yapılan aramada polisler bizleri durdurdu. Yaşlı adamın verdiklerinin kıymetli olduğunu yemin ederim ki düşünmüyordum.\"

Mahkeme heyeti yargılama sonunda 3 aydan bu yana tutuklu bulunan Filipinli çifte 1\'er yıl hapis, 20\'şer TL para cezası verdi. Antohny ve Maria Gedang, cezaevinde kaldıkları süre nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edildi. Karar sonra çift birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.



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