82 zeytin yağı çeşidinin yarısı sağlığa zararlı çıktı

T24 - Zincir marketlerdeki 82 adet farklı zeytinyağını inceleyen Zeytindostu Derneği, 41 ürünün sağlığa uygun olmadığını tespit etti.

Zeytindostu Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde 17 sivil toplum örgütünün “El ele zeytinyağında yüzde 100 güvence” projesi kapsamında 5 aylık bir çalışma gerçekleştirildi. Zincir marketlerle koordine olarak çalışan uzmanlar 41 farklı zeytinyağı ürününün sağlığa uygun olmadığını tespit etti ve marketler bu ürünleri raftan indirdi. Proje kapsamında Metro, Migros, Tansaş, Şok, Makrocenter ve Pehlivanoğlu zincir marketleriyle işbirliğine giden Zeytindostu Derneği, bu marketlerden aldığı 82 çeşit numuneyi Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Prinayağı Tebliğine uygun olup olmadığını analiz etti. Analiz sonucunda 41 üründe kolon sızması tespit edilerek söz konusu marketlerin bu ürünleri raflarından indirmesi talep edildi. İkinci bir kolon analizinde ise 38 farklı marka zeytinyağının kimyasallarının gıda kodeksine uygunluğu tespit edildi.



Karalama yapmıyoruz

“Gıda alanında örnek bir otokontrolle kendi bahçemizi temizledik” diyen Zeytindostu Derneği Başkanı Metin Ölken, şu bilgileri verdi: “Zeytin üreten tüm bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin desteğini aldık. Özellikle zincir marketlerde çok önemli adımlar attı. Her kesimin bilinçlenmesiyle sistem daha iyi oturacak. Projemizde hiçbir kurumu karalama veya ayrıcalık sağlama amacında değiliz. Adeta kendi bahçemizi temizlemek istedik.”



Sahte ürün yüzde 10’a indi

Sektördeki gelişmelerin umut verici olduğunu söyleyen TİM Başkanvekili ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Nedim Güreli, “Her sektör bu tür olaylarla kendi içerisinde çözüm bulmalı. Sivil toplum örgütleri bu tür çalışmalar için çok önemli bir noktada yer alıyorlar. Sektördeki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar netice verdi ve sahteciliğin önüne geçildi. İşte sivil toplum bu demektir. Sektörümüzdeki sahteciliği bu mücadelemizle yüzde 10 seviyesine indirdik” diye konuştu.



