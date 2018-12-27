82 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Gülsen AKYOL MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA) - GİRESUN için 82 yıllık hayal olan, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak, 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli\'nde sona gelindi. Türkiye\'nin en uzun 3\'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel\'de, ışığın görünmesine 95 metre kaldı. Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle aksayan ulaşım, Eğribel Geçidi\'nde kolaylaşacak. Geçici olarak durdurulan tünel inşaatına, ikinci ikmal ihalesi yapılarak, kısa sürede başlanacak ve kalan işler tamamlanıp, trafiğe açılacak.

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi\'nde kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması nedeniyle 1936\'da ilk kez tünel projesi gündeme getirildi. Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı. Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak. Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi\'nde ulaşım kolaylaşacak. Tünelin açılmasıyla Giresun\'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

IŞIĞA 95 METRE KALDI

Eğribel Tüneli\'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize\'de ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğa sahip Ovit Tüneli ile Trabzon\'da yapımı sürdürülen 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli\'nden sonra Türkiye\'nin en uzun 3\'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel\'de, sol tüpte çalışma tamamlanırken, sağ tüpte ise ışığın görünmesine 95 metre kaldı. 110 milyon liraya mal olacak tünelde çalışmalar ise geçici olarak durduruldu. Ödeneğin tamamının kullanıldığı tünel inşaatında kalan işler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nca yapılacak ikinci ikmal ihalesiyle inşaata, kısa süre sonra yeniden başlanacak. Tünel inşaatında kalan 95 metrelik mesafe kazılacak, mekanik aksamlar ile bin 800 metrelik bağlantı yolları yapılacak.

BAŞKAN YILANCI: TÜNEL, BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK

Giresun\'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, tünel inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, bir tüpte ışığın göründüğünü diğer tüpte ise ışığın görünmesine 95 metre kaldığını söyledi. Yılancı, \"Tünel inşaatımız tamamlandığında Karadeniz ile İç Anadolu en rantabl yoldan bağlanacak. Gerek Şebinkarahisar gerekse Giresun bölgesine katkı sağlayacak bir tünel olacak. Sadece tünel inşaatı ile kalmayacak. Bağlantı yolları da yapılacak\" dedi.

Tünel inşaatının turizm ve ticareti geliştireceğini de vurgulayan Başkan Yılancı, \"Tünelin bir tarafında karasal iklim diğer tarafta Karadeniz iklimi yaşanacak. Karadeniz\'de yağmurlu havada yola çıkanlar, tünelden geçip, güneşi görecek. İklim farkını kısa sürede yaşayacak. Tünelimiz tamamlanıp, bittiğinde Giresun Limanı\'na gelen ürünler, tünel ve bağlantı yolları ile Sivas-Kayseri üzerinden Akdeniz\'e kadar uzanacaktır\" diye konuştu.

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