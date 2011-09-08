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Yaşam

82 yıllık evlilik HANOİ (A.A)

08 Eylül 2011 13:30

-82 yıllık evlilik HANOİ (A.A) - 08.09.2011 - Vietnam'da 82 yıldır evli çift, en uzun evlilikte dünya rekoru kırmak istiyor. Resmi verilere göre, 110 yaşındaki Huynh Van Lac, 82 yıldır, 106 yaşındaki Nguyen Thi Lanh ile evli.  Geçen hafta, ülkelerinde en uzun evlilik rekorunu kıran çift, şimdi de dünya rekoru kırmak istiyor.  Vietnam Rekorlar Kitabı Müdürü Le Tran Truong An, gerekli belgeleri topladıktan sonra Guinnes Rekorlar Kitabına başvuracaklarını söyledi. Uzun evliliğin anahtarının "sevinci de üzüntüye de paylaşmak" olduğunu belirten Lac, uzun yaşamanın sırrının da düzenli spor ve olumlu düşünmek olduğunu kaydetti.  Guinnes Rekorlar Kitabına göre en uzun süre evli kalan çift Herbert ve Zelmyra Fisher idi. 86 yıl evliliğin ardından Herbert Şubat ayında 105 yaşında hayatını kaybetti. Dul eşi ise 103 yaşında.

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