82 yaşındaki muhtar, kırık ayaklarına rağmen görev başında

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde 38 yıllık mahalle muhtarı olan Ünal Dirik\'in (82) iki ayağı, vatandaşa kömür dağıtırken motosikletin çarpması sonucu kırıldı. Sol ayağına dışarıdan metal aparat takılan ve walker (yürüteç) ile güçlükle yürüyebilen Dirik, tedavinin ardından yeniden işinin başına geçti. Dirik, ilerleyen yaşına rağmen halka hizmetten geri duramayacağını belirtti.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı, 2 çocuk babası Ünal Dirik, kırık ayakla hizmet etmeyi sürdürüyor. Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan Dirik\'in iki ayağı, geçen 10 Kasım\'da, vatandaşa kömür dağıtırken motosikletin çarpmasıyla kırıldı. Ayağının biri aylar sonra iyileşti, ama üç yerden kırılan sol ayağına dışarıdan metal aparat takıldı. Yürüteç ile yürümekte zorlansa da görevine dönerek işlerini aksatmayan Dirik, hizmet etmeye aşık olduğunu söyledi. Dirik, muhtarlığa başlamasını şöyle anlattı:

\"1980 yılında İstasyonüstü Mahallesi muhtarının birinci azasıydım. Muhtar bir suçtan dolayı cezaevine girince o dönemin bucak müdürü muhtarlık görevini bana verdi. 1984 yılında yapılan seçimde de muhtar adayı oldum ve seçimi kazandım. Bir yıl sonra 1985 yılında muhtarlığını yaptığım İstasyonüstü Mahallesi ikiye bölündü. Biri Hürriyet Mahallesi olurken, benim bulunduğum yer Kurtuluş Mahallesi oldu. Yeniden seçim yapıldı ve ben yine seçimi kazandım. O dönemden beri bu mahallenin muhtarıyım. 38 yıldan beri muhtarlık yapmaktayım. Görev yaptığım süre içerisinde 8 belediye başkanı değiştirdim.\"

\'MAHALLEME HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM\'

Kazanın ardından hastanede 4 ay tedavi görüp, taburcu olduktan sonra kaymakam tarafından yeniden görevlendirildiğini belirten Dirik, \"Hastanede tedavi gördüğüm sırada azalarımdan biri yerime vekalet etti. Halka ve mahalleme hizmet etmekten gurur duyuyorum. Kaymakam görevi bana tekrar verdiği için çok mutluyum. 2019 seçimlerine kadar da bu görevi devam ettirmek, benim için bir şeref ve onur olacak. 7 dönemden beri mahalle muhtarlığı yapmaktayım. 2019 yerel seçimlerinde görevi bırakacağım, aday olmayacağım\" dedi.

Mahalle sakinlerinden İskender Göçkün (43), \"Kurtuluş Mahallesinde ikamet ediyor ve esnaflık yapıyorum. Muhtar Ünal Dirik kaza geçirip bu şekilde olmasına rağmen işlerimizi aksatmadan yapıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz\" diye konuştu.

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