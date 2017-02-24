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Yaşam

82 yaşındaki Fatma Nine cami nöbeti cezasından kurtulmasını oynayarak kutladı

Soma Kaymakamlığı ve Belediyesi, yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi

24 Şubat 2017 13:29

Bastonla kavga edenlere vurduğu için aldığı hapis cezası paraya çevrilen, bu parayı ödeyemeyince de cami nöbeti tutmak zorunda kalan Somalı Fatma Nine için müjdeli haber geldi. Soma Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı 480 liralık parayı ödeyerek Fatma Nine'nin nöbetine son verdi. Haberi duyan Nine de sevinçle göbek attı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Manisa’nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu.

Sazan’ın yaşadıklarının medyada yer almasının ardından harekete geçen Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi, yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi. Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi’nden gelen imamdan öğrenen Sazan, büyük sevinç yaşadı.

Klarnetçi komşusunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayarak mutluluğunu paylaşan Sazan, “Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

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BastonManisaSomaFatma Ninepara cezası

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