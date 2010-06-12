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Yaşam

82 yaşında 'kıskançlık cinayeti'

Mamak'ta cinnet getirdiği iddia edilen 82 yaşındaki kişi, şüphelendiği eşini baltayla öldürdü.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Mamak'ta cinnet getirdiği iddia edilen 82 yaşındaki kişi, şüphelendiği eşini baltayla öldürdü.


Mamak Demirlibahçe'de oturan  82 yaşındaki İbrahim I, eşi 62 yaşındaki Vesile I. ile gece geç saatlerde kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine İbrahim I, evde bulunan baltayla eşini öldürdü.


Komşuların polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim I'yı olayda kullandığı baltayla yakaladı. İbrahim I'nın eşinden şüphelendiğini, kavganın bu yüzden çıktığını söylediği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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