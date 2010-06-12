82 yaşında 'kıskançlık cinayeti'

T24 - Mamak'ta cinnet getirdiği iddia edilen 82 yaşındaki kişi, şüphelendiği eşini baltayla öldürdü.





Mamak Demirlibahçe'de oturan 82 yaşındaki İbrahim I, eşi 62 yaşındaki Vesile I. ile gece geç saatlerde kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine İbrahim I, evde bulunan baltayla eşini öldürdü.





Komşuların polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim I'yı olayda kullandığı baltayla yakaladı. İbrahim I'nın eşinden şüphelendiğini, kavganın bu yüzden çıktığını söylediği öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.