82. Bombalara Karşı Sofralar, intihar eden hayvan hakları aktivisti Gönül Şahin için kuruldu

"Savaşı körükleyen devletlere, hayvan sömürüsüne ve tüketim kültürüne kazan kaldırıyoruz!" sloganıyla yola çıkan 'Bombalara Karşı Sofralar' grubu Galatasaray Meydanı'ndaki 82'nci sofrayı, geçtiğimiz günlerde Avcılar'da denize atlayarak yaşamına son veren hayvan hakları aktivisti Gönül Şahin için kurdu.

Market ve manavlardan toplanan israftan kurtarılmış, yenebilir gıda artıklarının kullanılarak yapıldığı vegan yemeklerle kurulan 'Bombalara Karşı Sofralar' etkinliğinde, yemek dağıtımının ardından 'Bana nefes almak için yer bırakmadınız' diyerek intihar eden Şahin'in yazdığı mektup okundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Murat Deliklitaş ve Özgür Eren’in haberine göre, Bombalara Karşı Sofralar grubu üyesi Güray Tezcan, grup adına yaptığı basın açıklaması öncesinde, 'Bana nefes almak için yer bırakmadınız' diyerek intihar eden Gönül Şahin'in, uğruna mücadelesini sürdürdüğü savaşsız, sömürüsüz, işkencesiz bir dünyada yaşama dileği olduğunu söyledi.

Gülay Tezcan'ın Bombalara Karşı Sofralar grubu adına yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Bombalara Karşı Sofralar olarak bizi yan yana getiren şey dünya üzerindeki güçlünün güçsüze doğrudan veya dolaylı uyguladığı ayrımcılığa, şiddete, sömürüye, baskıya ses çıkarmak. Yani sözde 'kıskançlık'tan öldürülen kadınların; uluslararası savaş yüzünden denizde boğulan mülteci çocukların; derisi için eti sütü için acı çektirilen milyonlarca hayvanın; tektipleştirilmeye, dili unutturulmaya çalışılan, işkenceye maruz bırakılan insanların, rezidans olmak üzere kesilen ağaçların, göç yollarını şaşıran kuşların yanındayız.

"Gönül'e nefes alacak yer bırakmayan, bizi çepeçevre saran bu nefret ve hırs dolu düzene karşı var olabilmek için sırtımızı birbirine yaslayan, paraya ve uzmanlara muhtaç olmamak için bildiğimiz ve yapabildiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşan, bir başkası için çalışma düzenini mümkün olduğunca reddeden insanlarız.

"Gönül, birlikte yola çıktığımız, birlikte yorulduğumuz, düşündüğümüz, tartıştığımız, birlikte soluklanacak mecralar yarattığımız, birlikte hayal kurduğumuz arkadaşımız, canımızdı. Sofralar için çok yemekler pişirdi, işgal evlerine hayallerini ve gücünü katarak ortak ve kirasız yaşamı inşa etti, tacize karşı çok bağırdı. Etrafımızı çepeçevre saran nefret ve zulüm çemberinin günbegün daralması sonucu Gönül bu dünyadan gitmeyi seçti. Tanrı'yı reddettiğini ve hiçbir dini ritüel istemediğini açıkça beyan etmesine karşın toplum baskısı sonucu kendi isteğine uygun bir uğurlama gerçekleştirilmedi. Canımız Gönül'ün hayallerini ve mücadelesini paylaşıyoruz, birlikte hayal etmiş olduğumuz hayatı örmeye devam edeceğiz."

Her çarşamba Galatasaray Meydanı'nda

'Bombalara Karşı Sofralar' grubu, her çarşamba Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları etkinlikte, israftan kurtarılmış yenilebilir gıda artıklarından yapılan vegan yemekleri paylaşıyor.