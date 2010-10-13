82 bedensel engelli tekerlekli sandalyeye kavuşuyor

T24- İstanbul İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nde alınan karar gereği, Engelliler Komisyonu’nun çalışmalarıyla, 82 engelliyi daha akülü tekerlekli sandalyeye kavuşturuyor.
15 Ekim Cuma günü İstanbul İl Özel İdaresi’nde düzenlenecek törenle 82 adet akülü tekerlekli sandalyenin 25 adedi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edilecek.
İstanbul İl Özel İdaresi Fuaye Alanı’nda düzenlenecek törene, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüsamettin Koçak, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları, Engelliler Komisyonu üyeleri ile bedensel engelliler katılacak.