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Yaşam

81 yaşındaki kadına 'kaçak su' gerekçesiyle gözaltı

Adana'da yaşayan 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

01 Mart 2018 14:02

Adana’da yaşayan 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde ‘kaçak su kullandığı’ iddiasıyla daha önce hakkında işlem yapıldığı belirtilen Gazal Karlıdağ, iddiaya göre sayacın mührünü kırıp su kullanmaya başladı. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, Karlıdağ’ın usule aykırı su tüketimi yaptığı iddiasıyla işlem yaparak polise haber verdi.

Bunun üzerine polis, Karlıdağ’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp Birimi’ne getirilen Karlıdağ, daha sonra adliyeye götürüldü.

Gazal Karlıdağ, çıkarıldığı mahkemece 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı. 

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Gazal Karlıdağkaçak su

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