81 yaşındaki Güney Afrikalı sanatçının eserine ünlülerden büyük ilgi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Afrikalı 81 yaşındaki kadın sanatçı Esther Mahlangu’nun tasarladığı otomobil, Contemporary Istanbul’un açılış gününe damgasını vurdu. Sanat eserine Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Şeyma Subaşı’nın da aralarında olduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlüler büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde bu yıl 12’ncisi gerçekleşen çağdaş sanat fuarı \"Contemporary Istanbul\" dün kapılarını açarken, Güney Afrikalı 81 yaşındaki kadın sanatçı Esther Mahlangu’nun BMW Art Car projesi için bir sanat eserine dönüştürdüğü 1991 model BMW 525i markalı otomobil büyük ilgi gördü. Mahlangu’nun BMW parçaları üzerine resmettiği desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor.

BMW ART CAR PROJESİNİN İLK KADIN SANATÇISI

25 yıl önce BMW Art Car projesinde yer alan ilk kadın sanatçı olan Esther Mahlangu’nun BMW parçaları üzerine yaptığı desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor. Mahlangu, sanatının kendisini dünyanın dört bir yanına taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Resim yapmak benim kanımda var. Boyama tekniğimi annem ve büyükannem öğretti. Görüntüler ve renkler zaman içerisinde değişti ve çok sayıda farklı yüzeye resim yaptım fakat boyamayı hep sevdim. BMW parçaları üzerine yaptığım desenler Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor. BMW boyanacak panelleri bana ilk gönderdiğinde tasarımı hemen kafamda canlandı ve sadece başlamak istedim. Önce yüzeyi tanımak için küçük parçalardan başladım, sonrasında ise tasarım panel çizgilerini takip ettiğinden geri kalanı kolay oldu. Sanatım beni dünyanın dört bir yanına taşıdı. Çok yer gördüm, çok sayıda duvara ve nesneye resim yaptım ve çalışmalarım çok sayıda müzede yer aldı ama ben hala Güney Afrika’daki Mpumalanga’dan Esther Mahlangu’yum.”

1975 YILINDAN GÜNÜMÜZE...

BMW Art Car projesi fikri, ilk kez Fransız yarış pilotu ve koleksiyoner Hervé Poulain tarafından ortaya atıldı. Poulain, 1975 yılında bir sanatçıyı davet ederek otomobil kaportasını bir kanvas olarak kullanmasını isterken, Alexander Calder BMW 3.0 CSL modelini bir sanat eserine dönüştürdü. BMW daha sonra Calder’in eserini Le Mans 24 Saat yarışlarında da kullandı. 1976’da proje, aynı BMW modeli üzerinde bu defa Frank Stella ile hayata geçirildi. Proje, takip eden yıllarda da bir BMW geleneği olarak zamanın ruhuna uygun şekilde tekrarlandı. Günümüze gelene kadar Andy Warhol, David Hockney, Jeff Koons’un da aralarında olduğu birçok önemli sanatçı BMW modelleri üzerinde yeteneklerini konuşturdu. BMW Art Car modelleri kimi zaman BMW’nin o yıllardaki yarış otomobillerinden, kimi zaman da dönemin ikonlaşmış BMW modellerinden seçildi. BMW’nin Art Car projesi kapsamında bugüne kadar yaratılan birbirinden estetik otomobiller, 2010 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmekte oldukları yerlerden çağırıldılar ve projenin 35. yılı nedeniyle Münih’teki BMW müzesinde 1 yıl boyunca bir arada sergilendiler.

Borusan Otomotiv’in BMW markasıyla co-sponsor olduğu Contemporary Istanbul kapsamında Türkiye\'de ilk kez sergilenen BMW Art Car, 17 Eylül Pazar akşamına kadar İstanbul Kongre Merkezi B1 katında ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)