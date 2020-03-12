Valiliklere gönderilen MEB logolu 'tatil' yazısının sahte olduğu ortaya çıktı

81 valiliğe gönderilen Millî Eğittim Bakanlığı logolu 'tatil' yazısının sahte olduğu ortaya çıktı. Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü söz konusu belgenin bakanlığa ait olmadığını duyurdu.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre, E-posta yoluyla, 'Bakan adına' ve 'MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Taştekin' imzasıyla 81 ilin valiliğine gönderilen evrakta 'Resmî ve özel okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edilmiştir' ibaresi yer aldı.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu isimli bir daire başkanı yoktur. Yazı tamamen asılsızdır. Hukuki süreçte başlatılmıştır” diyerek, ilgili kurumları ve vatandaşları uyardı.

MEB logolu sahte evrakta şu ifadeler kullanıldı.

“Süresiz ve Ücretsiz Tatil (Korana Virüs)” başlığıyla kaleme alınan sahte evrakta şu ifadeler yer aldı: Dünyada hızla yayılmakta olan ve aldığımız tüm tedbirlere rağmen yurdumuzda da ne yazık ki bir vakaya rastlanılmış olduğundan ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz müzakerelerle ve istişareler sonrasında Korana Virüsün yayılmaması adına resmi ve özel okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim."