81 ilin valiliğine bayram trafiği genelgesi

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı\'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirlerini artırdı. Bayram tatili boyunca polis ve jandarmadan toplam 69 bin 639 personel görev yapacak. Trafiğin yoğun olduğu bölgeler de havadan takip edilecek.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan bayramı nedeniyle 13-18 Haziran 2018 tarihleri arasında 6 gün süreyle trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi. Ayrıca bayram tatili boyunca özellikle havadan trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir\'den oluşan 6 ilde, 31 saat helikopter, merkezden (Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar ve Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İnsansız Hava Aracı (İHA)/Drone ile denetim yapılacak. Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği (kaza kara noktaları) güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek amacıyla ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 polis başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirildi. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergâhında her 10-20 kilometrede bir ekip görev yapacak.



Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine \'2018 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbileri\' konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı gönderilen genelgede, her yıl trafik kazaları sonucunda birçok kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kaldığı bilgisine yer verildi. Genelgede trafik kazaları sonrası büyük çapta ekonomik kayıpların yaşandığı belirtilerek, trafik kazalarının önemli bir kısmının hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı vurgulandı.



UYKUSUZ SÜRÜCÜLER DİNLENDİRİLECEK, EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİNE ÖNEM VERİLECEK

Genelgede \'Tuzak Radar\' algısına neden olacak yöntemler ile radar araçlarının gizlenerek denetim yapmayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek. Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular \'otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları\', şoförler ise \'taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları\' konularında bilgilendirilecek. Bayramda özellikle çocukların cadde sokaklarda daha yoğun bulunacakları dikkate alınarak yerleşim yerlerinde taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz parklanmalar engellenecek. Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezaları uygulandıktan sonra anında kaldırılacak. Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, büro hizmetlerinde görevli personel, denetim ekiplerine takviye edilecek. Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarına \'Görünür\' olmaları sağlanacak. Güzergâhta ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, bekleme ve denetleme noktalarındaki ekip ve personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla, ekip araçları yola 90 derece açıyla bulundurulacak. Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak, işlemler en kısa sürede bitirilecek. Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak \'Yüz Yüze İletişim\' kurulacak.\"



454 YOLCU OTOBÜSÜNDE GİZLİ DENETİM

Ayrıca terminaller ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Bayram süresince otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek. Bu kapsamda 227 sivil personel, 66 farklı güzergâhta 454 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilemeyecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmeleri engellenecek.\"



VATANDAŞLAR, KRİTİK NOKTALARDA ANINDA UYARILACAK

Genelgenin devamında, sürücülere ve yolculara afiş dağıtılacağı ve trafik güvenliği konusunda hazırlanan \'Biz Bir Aileyiz\' konulu kamu spotunın bayram süresince televizyonlarda yayınlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Vatandaşlar karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS\'ler ile bilgilendirilecek. Yandex navigasyon aplikasyonu üzerinden ülke genelinde sürücüler tarafından bilinmesi gereken 50 kritik kaza noktası hakkında vatandaşlara güzergah üzerinde anlık bilgilendirme yapılacak. Bayram öncesi tüm otobüs şoförleri ile yardımcı personele yönelik terminallerde oluşturulan standlarda; seyahat süresince dikkat etmeleri gereken trafik kuralları ve yolculara yapacakları bilgilendirmeler konusunda eğitim verilmesine ise halen devam ediliyor.