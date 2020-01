81 ilin posteri Ovacık'ta sergilendi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Karesi ilçesindeki Ovacık İlkokulu\'nda, Eğitimde İyi Örnekler Platformu\'na üye öğretmenlerin Yerli Malı Haftası\'nda farkındalık yaratmak için hazırladığı \'81 İliz Hepimiz Biriz Projesi\' sergisi açıldı.

Ovacık İlkokulu\'nda görevli sınıf öğretmeni Başak Evcin\'in organize ettiği, fen bilgisi öğretmeni Koray Ilgın\'ın \'Balıkesir Posteri\'nin tasarımını yaptığı 81 ilin posterinin yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılışına Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, veliler ve çok sayıda kişi katıldı. Sergiyi izleyenlere öğrenci velilerinin hazırladığı yemekler ikram edildi. Serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen kaymakam Demir, sergide yer alan 81 ilin posterini tek tek inceledi. Balıkesir posterinin tasarımını yapan Koray Ilgın, Demir\'e bilgi verirken, posterde karekod oluşturduklarını, cep telefonu ile taratıldığında Ovacık İlkokulu\'nun internet sayfasına bağlanıldığını, posterde yer alan ürünler ve kişiler hakkında bilgiler verildiğini anlattı.

POSTERLER, EŞ ZAMANLI AÇILDI

Sergiyi organize eden sınıf öğretmeni Başak Evcin, Yerli Malı Haftası\'nın, öğrencileri tutumlu ve bilinçli tüketici olmaya yönlendirmek, yerli malının önemini anlatmak için yapılan bir etkinlik olduğunu, her yıl 12-18 Aralık günlerinde Türkiye\'deki tüm okullarda kutlandığını hatırlattı. \'81 İliz Hepimiz Biriz Projesi\' ile öğrencilerin yerli mallar ve üretildikleri yerler hakkında bilgi sahibi olabildiklerini dile getiren Evcin, şunları söyledi:

\"Eğitimde İyi Örnekler Platformu\'ndan Karaman\'daki bir öğretmenimiz ile Yerli Malı Haftası\'nda farkındalık yaratacak bir proje oluşturmak için konuştuk. Başlangıçta 12 öğretmendik. Daha sonra çevre illerde tanıdığımız öğretmenler, fakülteden arkadaşlarımızla iletişime geçerek, 81 ili tamamladık. 81 ilde belirlenen öğretmenler tarafından hazırlanan posterler, elektronik posta yolu ile birbirlerine iletildi ve her ildeki öğretmenler ve okullar posterlerin basımını yaparak, sergiye hazırladı. Proje, \'eTwinning\' kapsamında da onaylandı, yerel yöneticilerden destek aldı ve ülke genelinde saat 11.00\'de eş zamanlı açıldı. Burada sergiyi izleyenlerin dikkatini çekmek istedik. Küçüklüğümüzde öğretilen, \'Kendine yeten 7 ülkeden biriyiz\' kavramı, şu an bambaşka bir yere taşındığı için elzem ihtiyaçlarımızı bile artık dışarıdan getirttiğimiz için öğrencilerimiz yetiştirebileceğimiz ürünlerin farkında olsunlar. Atalarımız neler yapmışlar, onları öğrensinler; diye farkındalık yaratmak için bu projeyi Yerli Malı Haftası\'na denk getirecek şekilde 81 ilde eş zamanlı planladık. Ovacık İlkokulu\'nda da sergimizi açtık. Ovacık köyünde açmamızın nedeni de \'Köylü milletin efendisidir\'. Üretimi zaten köylerde sağlıyoruz. Çocuklarımızın da böyle bir organizasyonun içinde olmasını istedik.\"

Kaymakam Demir, serginin mükemmel yapıldığını söyleyerek, öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Sergiye gelen konuklara, öğrenci velilerinin evlerinde hazırladığı yiyecekler ikram edildi.

HER POSTERDE YÖRESEL ÖZELLİKLER VAR

Hazırlanan her ilin posterinde o ile özgü yöresel yemekler, o ilin ülke genelinde tanınan tarihi ve turistik yerleri, ünlü kişileri yer alıyor. İzmir\'in boyozu, kumrusu, şevketibostanı; Balıkesir\'in höşmerimi, Türkiye\'nin ilk boğaz köprüsünün resmi, Kurtdereli Mehmet Pehlivan\'ın resmi, Çanakkale\'deki Şehitler Anıtı, Sivas\'ın kangal köpeği, Bilecik\'in narı ve bozası gibi ürünlerin resimleri posterlerde yer aldı.



