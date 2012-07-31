81 ilin damacana raporu Cuma’ya hazır

Sağlık Bakanlığı, su damacanalarıyla ilgili 81 ilde yapılan inceleme sonuçlarının Cuma’ya kadar açıklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, ambalajlı su denetimlerine olanak sağlayan düzenlemede değişiklik yapacak. Düzenlemeyle sağlıksız üretim yapan işletmelere yaptırımları ağırlaştıracak.

Akdağ, problem görülen satış noktaları ve o satış noktalarına ait markaları Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuracaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da 61 su dolum tesisinde yapılan incelemede; "Buzada", "Erpınar", "Alps", "Kervansaray" ve "Yalısu" markalarına ait sularının sağlıksız olduğunu açıklamıştı.