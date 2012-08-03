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81 ilin damacana raporu bugün açıklanacak

Bakan Akdağ, problem görülen satış noktaları ve o satış noktalarına ait markaları Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuracaklarını açıklamıştı

03 Ağustos 2012 11:49

Sağlık Bakanlığı, su damacanalarıyla ilgili 81 ilde yapılan inceleme sonuçlarını bugün açıklayacak.

Sağlık Bakanlığı, ambalajlı su denetimlerine olanak sağlayan düzenlemede değişiklik yapacak. Düzenlemeyle sağlıksız üretim yapan işletmelere yaptırımları ağırlaştıracak.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, problem görülen satış noktaları ve o satış noktalarına ait markaları Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuracaklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da 61 su dolum tesisinde yapılan incelemede; "Buzada", "Erpınar", "Alps", "Kervansaray" ve "Yalısu" markalarına ait sularının sağlıksız olduğunu açıklamıştı.

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damacanasusağlık bakanlığı

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