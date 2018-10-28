81 ilde 'Güven ve Huzur' Uygulaması: 1727 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde eş zamanlı yapılan güven ve huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1727 kişi yakalanırken 823 araçta trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam Türkiye genelinde bu yıl 7\'incisi gerçekleştirilen \'Türkiye Güven Huzur\' uygulaması yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan uygulamada, 39 bin 470 emniyet, 25 bin 857 jandarma ve 577 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 904 personel görev yaptı.

650 BİN KİŞİ SORGULANDI

248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara aracı, 92 deniz aracı, 46 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 620 ekibin katılımı ile 9 bin 71 noktada yapılan uygulamada, 650 bin 134 kişi sorgulandı.

ARANAN 1727 KİŞİ YAKALANDI

170 bin 191 aracın denetlendiği ve 24 bin 583 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, adam öldürme, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçakçılık ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçları ile diğer suçlardan aranan 1727 kişi yakalandı.

2 MİLYON 492 BİN TL CEZA

Uygulama sonucunda; 25 iş yeri kapatıldı, 832 araç da trafikten men edildi, 1368 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, aranan 96 araçta yakalandı. Uygulamada ayrıca 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, 1449 mermi, 17 adet kesici/delici alet, 5 kilo 844 gram esrar, 33 gram eroin, 3,4 gram bonzai, 4 gram metanfetamin, 2 adet ecstasy, 78 adet captagon, 40 adet kenevir bitkisi, 74 litre kaçak içki, 4 bin 377 paket kaçak sigara ve 13 adet tarihi eser ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucu 186 kişi gözaltına alınırken, idari ve trafik yönünden toplam 2 milyon 492 bin 351 TL cezai işlem uygulandı.

